就是要藍！亞曼尼午夜藍氣墊美炸 Jennie畫藍眼線放電
根據國際色彩預測機構Pantone在去年公布，2020年度的代表色為「Classic Blue經典藍」，藍色系代表沈穩與寧靜感，也是許多人最愛好的顏色，用在穿著與包款、居家用品上，經典藍很容易呈現，但該如何用在彩妝上呢？被譽為人間香奈兒的韓團BLACKPINK成員Jennie，就搶先示範畫出「藍色眼線」，居然超放電。而精品美妝亞曼尼（Armani Beauty），也被搶先曝光將於3月上市的「午夜藍」限定包裝氣墊粉餅。
該如何用眼妝呈現「經典藍」呢？Jennie日前在IG曝光照片，可以看到她臉上基本只打了底，雙頰刷上淡橘色的頰彩，帶點粉嫩的氣質，最特別的是眼妝，她畫上了藍色眼線，微微往上勾，眼睛看起來超放電，仔細一看可發現，小撇步就是眼線只畫後面1／3～1／4，隨著眼角的角度，微微往上勾，也因為藍色在眼睛上非常顯眼，其他彩妝不用太過搶，Jennie就只畫了粉橘的唇膏，讓臉上只有一個重點。
如果不敢畫藍色彩妝，那麼來款藍色氣墊吧！亞曼尼預計在3月27日，開賣2020年限定「午夜藍」粉盒的氣墊粉餅，以海洋為靈感，希望呈現出通透的膚質，而且粉底粒子中，還加入有藍色顏料，能讓肌膚不再蠟黃，視覺上能提亮。
該氣墊粉餅全部共有4色，最美的當然是午夜藍粉盒，另一個重點是居然有SPF50、PA+++的防曬，但內含超過30%水分，保濕度依舊持久，目前台灣還沒有上市訊息，售價約9,200元日幣，約台幣2,530元。
另外，亞曼尼也有推出10色眼影，內含經典藍眼影，還有帶有亮粉的經典藍，可以依照場合來做使用。但如何畫出經典藍的眼妝呢？國外部落客就親自示範，直接霸氣的畫上去，帶點珠光亮粉的色澤，可以讓眼睛發光，暈染的部分可以選擇大地色系搭配，更能創造出眼睛的深邃感。
想要馬上跟上流行，也可先從指甲油下手，擦上經典藍的指彩，或是與其他如金色、銀色、淡色系互相搭配，顏色不用太多，也可以用幾何的圖案來呈現出「經典藍」的新風格。
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