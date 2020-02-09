呼應經典藍風潮 萬寶龍皮件換上單寧牛仔藍新色
2020年開春之際，隨之而來的一連串社會局勢、議題等動盪令人感到不安，國際彩色權威 Pantone將「經典藍」選為今年度代表色，象徵渴望平靜與穩定，風格向來紳士穩重的萬寶龍，今春也推出「牛仔藍」新色品項 。
萬寶龍全新色彩重新演繹暢銷的匠心系列皮件，換上時尚圈經典不敗、無論男女老少衣櫃裡必備的「牛仔藍」新色，象徵年輕、活力與希望。以經典Saffiano斜紋皮革搭配全新牛仔藍色，展現追求簡潔又兼具實用的美學概念。
本次推出的系列中，共含12款大、小型皮件及配件等新品，適合上班或開會的纖薄公文包，可放置筆記型電腦、書寫工具與個人物品，可拆及可調式尼龍背帶為外型增添實用性；附有行李箱附加機制，以舒適皮革手把的小型後背包，可放置攜帶式科技裝置與其他旅行必備物品。
還有多功能梳妝包可供各種用途，防水襯裡更能確保物品保持安全又乾燥。以及小型皮件，皮夾、拉鍊式長夾、名片夾、口袋夾、鑰匙圈和筆套等。
萬寶龍直接將丹寧元素運用到皮革上，大師傑作精選系列兩支裝牛仔皮拉鏈筆套，是收藏書寫工具的必備之選；筆套以皮革壓印牛仔紋路精製，綴以鍍玫瑰金金屬細節及相配的縫線，背部縫有口袋更具點睛妙筆之效。還有義大利製造的可拆式丹寧藍卡夾筆記本，採用Saffiano皮革，綴有萬寶龍標誌水印，並且配有實用彈性橡筋帶，方便用作攜帶手機、書寫工具或名片的獨立配飾。
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