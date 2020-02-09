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寶珀表致敬性感女神瑪麗蓮夢露 打造情人節限量版腕表
一生都充滿傳奇的瑪麗蓮夢露，即便跨越世代仍舊是性感的象徵，因此在情人節到來之際，寶珀表（Blancpain）特別以她曾配戴的腕表為啟發，創造出限量表款，來歌頌愛情。而寶璣表（Breguet）則為了這個節日，送上MARINE情人節對表，寓意最美好的相遇。
傳奇的性感女神瑪麗蓮夢露也曾經擁有一只寶珀的手表，充滿了二、三〇年代的Art Deco裝飾風格，而品牌為了彰顯愛情的獨一無二，特別以此為靈感打造全球限量14只的情人節限量版腕表。寶珀表採用了白金製成表殼，並在上面鑲嵌了84顆鑽石，搭配拼貼出心型圖案的珍珠母貝表盤， 同時點綴兩顆紅寶石。方型外觀復刻了當時的風格， 並保持了高級珠寶表的鑲嵌技巧，成就出一只如同手鐲的表款。但更值得一提的是，寶珀還搭載了少見的矩形機芯，說明了品牌在還原經典的同時，還不忘融入高級製表工藝。
針對情人節到來，寶璣表則準備了旗下最熱賣的MARINE系列對表，希望熱戀男、女都有最美麗的相遇。品牌為男士提供了航海系列MARINE 5517大三針腕表，藍色金質面盤，備有獨立編號及「Breguet」字樣，及刻有波浪紋，中央秒針帶海事信號旗，但最重要的還是搭上今年的「經典藍」話題。MARINE DAME 9518鑽表，也帶有藍色表盤，不同於男用表款，以深淺不同的藍色亮漆呈現，在不同角度欣賞時，猶如神秘未知的海洋，讓女性也能著迷製表的精湛。
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