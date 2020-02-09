寶珀表致敬性感女神瑪麗蓮夢露 打造情人節限量版腕表

一生都充滿傳奇的瑪麗蓮夢露，即便跨越世代仍舊是性感的象徵，因此在情人節到來之際，寶珀表（Blancpain）特別以她曾配戴的腕表為啟發，創造出限量表款，來歌頌愛情。而寶璣表（Breguet）則為了這個節日，送上MARINE情人節對表，寓意最美好的相遇。

傳奇的性感女神瑪麗蓮夢露也曾經擁有一只寶珀的手表，充滿了二、三〇年代的Art Deco裝飾風格，而品牌為了彰顯愛情的獨一無二，特別以此為靈感打造全球限量14只的情人節限量版腕表。寶珀表採用了白金製成表殼，並在上面鑲嵌了84顆鑽石，搭配拼貼出心型圖案的珍珠母貝表盤， 同時點綴兩顆紅寶石。方型外觀復刻了當時的風格， 並保持了高級珠寶表的鑲嵌技巧，成就出一只如同手鐲的表款。但更值得一提的是，寶珀還搭載了少見的矩形機芯，說明了品牌在還原經典的同時，還不忘融入高級製表工藝。