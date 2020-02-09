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王柏傑帥戴RADO拍大片 放送電眼挑逗粉絲
帥出新高度！男星王柏傑不只日前幫雷達表（Rado）的遠東信義A13專賣店當任開幕嘉賓，還戴上全新的Captain Cook庫克船長300米復刻表，搭配格紋西裝拍攝形象短片，放送魅惑電眼，加上桀驁不馴的態度，在在都讓粉絲都著迷不已。
王柏傑向來花邊新聞不斷，不過這也證明了他充滿男性魅力，Rado因此在上月的遠東信義A13專賣店開幕時，找他演繹全新的Captain Cook庫克船長300米復刻表，當時搭配了皮衣造型，同樣能呈現性格本色。不僅如此，Rado仍邀請王柏傑為新表拍攝形象短片，在影片中身穿格紋西裝內搭高領毛衣，展現紳士風範，但因為演員出身的他，仍不忘對鏡頭放電。即興沒有劇本的演出獨角戲，時而慵懶、或是以憂鬱眼神看向前方，並換搭綠、黑與藍表盤的k庫克船長300米復刻腕表，渾身都是戲的王柏傑，讓人難以將眼光移開。
同樣是復刻潛水表款，SEIKO也替旗下Prospex系列增添全新的「King Turtle」腕表，依舊話題十足，還被表迷暱稱為「海龜」。在七〇年代就發展成熟的Turtle系列表款，有著從表耳延伸到表殼側面的連續弧線構成基本輪廓，也是這系列的特色。然而今年推出的King Turtle則是升級版，表圈採用了陶瓷材質取代過去電鍍鋁圈，除此之外還在日期、星期視窗的位置加裝了放大鏡，判讀時間更加輕鬆。表盤上的格線是全新設計，也呼應了單向可旋式表圈側面的止滑紋路，具備200公尺的防水深度，規格堅實耐用。
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