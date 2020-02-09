王柏傑帥戴RADO拍大片 放送電眼挑逗粉絲

近來為了防疫，許多人不僅搶買口罩、乾洗手、酒精、漂白水，就連空氣清淨機的買氣也隨之攀升，尤其是可攜式或個人穿戴式空氣清淨機更是大受歡迎，網購指出，個人穿戴式空氣清淨機、精油及擴香儀近期買氣較前一個月飆升。網購、實體賣場紛紛祭出空氣清淨機優惠，神腦資深家電達人更分享了空氣清淨機選購3大秘訣。

2020-02-08 23:01