家樂福東興店營業至3月8日！消費者惋惜不捨

開業十六年的家樂福東興店因整體商業政策考量及租約到期，將營業至今年3月8日，公告一出，不少民眾惋惜表示不捨。

家樂福表示，東興店由於租約即將到期，加上近年來家樂福積極發展線上購物電商服務，在都會區開設小型便利購超市，基於整體策略考量，為了讓各店人手調度更有效率，決定關閉東興店，而店內商店街的餐飲門市，也都將營運到3月8日止。

東興店結束營業後，該區民眾可改往三民店、內湖店、南港店、大安臨江超市等分店或利用線上購物消費。家樂福也擬在營業結束前的最後一周，規畫促銷特惠等相關活動。