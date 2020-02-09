聽新聞
test
0:00 / 0:00
家樂福東興店營業至3月8日！消費者惋惜不捨
開業十六年的家樂福東興店因整體商業政策考量及租約到期，將營業至今年3月8日，公告一出，不少民眾惋惜表示不捨。
家樂福表示，東興店由於租約即將到期，加上近年來家樂福積極發展線上購物電商服務，在都會區開設小型便利購超市，基於整體策略考量，為了讓各店人手調度更有效率，決定關閉東興店，而店內商店街的餐飲門市，也都將營運到3月8日止。
東興店結束營業後，該區民眾可改往三民店、內湖店、南港店、大安臨江超市等分店或利用線上購物消費。家樂福也擬在營業結束前的最後一周，規畫促銷特惠等相關活動。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言