嘟嘴討親萌炸！M.A.C與KaKao Friends聯名5款唇膏太燒

被稱為萌炸的聯名彩妝來了，情人節將至，各品牌也紛紛推出情人節好禮，不只是自買很療癒，送人最划算，更有限定版的情人節包裝，吸引著粉絲們搶購。M.A.C與韓國通訊軟體KaKaoTalk，攜手合作推出人氣角色KaKao Friends聯名，快來看有哪些可愛到炸開的聯名產品。

這回聯名，M.A.C以旗下熱賣的霧黑子彈唇膏為主要商品，但是換上了KaKaoTalk最招牌的鮮黃色包裝，KaKao Friends最可愛的角色們，包括萊恩、屁桃、NEO貓、MUZI、FRODO都以可愛塗鴉形象登上包裝，共有5款，搭配子彈唇膏熱賣色，根本就是要燒光粉絲們的荷包。

M.A.C霧黑子彈唇膏的熱賣色，包括Lady Danger（萊恩）、Lucky In Love（屁桃） 、Ruby Woo（NEO貓） 、To Luck（MUZI）、See Sheer（FRODO），可以成套收集，根本不需要選色，把市面上火紅的顏色一網打盡，乾燥玫瑰色、蕃茄紅色、珊瑚色應有盡有。