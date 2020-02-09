疫情帶動「宅商機」 飯店自救拚外帶5折起

武漢肺炎人心惶惶，台灣觀光飯店住房、餐飲雙雙重挫，但也因此開發出「宅經濟」。星級飯店為自救，近期紛紛推出各種外送到家的「星料理」，從銅板價格的港點、招牌牛肉麵到星廚私房菜，甚至烤鴨也能熱送到家；相較於飯店用餐，外帶外送價約5~7折不等。

台北晶華酒店即起至3月底推出外帶料理，每道199至1,280元不等，包括適合小家庭的砂鍋魚頭、老滷蹄花等燉滷類家常料理，以及養生煲湯如牛蒡蔬菜精力湯、花旗蔘烏骨雞湯等；午晚餐也有「五星獨饗套餐」，囊括晶華冠軍牛肉麵、剝皮辣椒炒雞肉飯、壽喜燒牛丼飯等8款選擇，取貨前一個小時去電預定即可。據了解，這些料理在餐廳的單點售價380元起，外帶另搭配白米飯與例湯再打7折，每份220元起。

六福旅遊集團繼搶進電商通路後，也進一步推出外帶及外送服務，包含台北六福萬怡酒店的粵亮廣式料理、敘日全日餐廳、大廳酒吧The Lounge，還有六福客棧金鳳廳、福園廳，都同步推出單點料理的外帶及外送菜單，另規劃2~6人分享餐999~2,999元。以敘日全日餐廳的「慢燉牛肋排搭波特紅酒醬」為例，原本餐廳價格為980+10%，單點外帶420元。

此外，主廚也可依照不同人數設計分享餐，如兩人999元；粵亮廣式料理合菜料理兩人1,080元；老台北人的共同記憶、六福客棧金鳳廳則將老饕隱藏菜色「XO醬龍喉魚唇」納入外帶菜單，四人合菜1,580元。即日起至2月29日，六福美饌冷凍料理單品再享3入95折優惠。

台北天成大飯店及台北花園大酒店以江浙料理與粵式港點聞名的「翠庭」中餐廳，3月底前也推出多款「銅板點心」，外帶限時優惠價每份50元，包括臘味蘿蔔糕、魚子或蝦仁燒賣、黃金流沙包等。各館於每日11:00至19:00以外帶餐車開賣。4月30日前另有「外送饗宴」四人份合菜2,999元，八人份合菜3,999元，還可加價1,380元享明爐烤鴨二吃；單點烤鴨二吃外送優惠1,680元。

台北喜來登「外帶分享餐」4人1,200元，由30年經驗的宴會廳主廚張志民領軍，每周換菜、當日現作。首次訂餐可享8折。

台中日月千禧酒店除了推出經典桌菜、雙主菜便當外帶服務，還將23樓高樓層市景套房房型轉作用餐包廂，防疫攬客更澈底。