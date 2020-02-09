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蜘蛛女Zendaya辣秀美胸跑趴 木村光希Koki扭蛇腰挺寶格麗

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
木村光希Koki以黑色胸前綁帶的禮服，現身寶格麗B.zero1搖滾系列上市活動小露性感。圖／BVLGARI提供

「蜘蛛女」Zendaya深V造型辣翻紅毯！義大利高級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）日前在紐約時尚周期間舉辦全新B.zero1搖滾系列上市活動，同時公布了三位品牌大使。保括全球代言人的木村光希Koki、設計師「大仁哥」Alexander Wang等人到場力挺。

寶格麗特意選在紐約時尚周期間發表全新的B.zero1搖滾系列珠寶，並宣布「蜘蛛女」Zendaya、超模Lily Aldridge、英國女演員Naomi Scott成為MAI TROPPO （永遠不嫌多）形象大使。在活動上Zendaya特別以透視薄紗上衣搭配黑色褲裝現身，而且前開襟的剪裁，不只是秀出寶格麗的高級珠寶，還大方呈現美胸線條，讓人大飽眼福。同樣身為品牌大使的為亞洲代表木村光希Koki也不甘示弱，以黑色胸前綁帶的禮服現身小露性感，拍照時還刻意做出反差，扭出水蛇纖腰，頗有超模般的架勢，很難想像她今年也不過17歲。

Zendaya特別以透視薄紗上衣搭配黑色褲裝，現身寶格麗B.zero1搖滾系列上市活動。圖／BVLGARI提供

除了有名人加持，並宣布新任品牌大使之外，寶格麗的這場紐約盛大活動的焦點，依舊是在全新風格的B.zero1搖滾系列珠寶。去年才慶祝問世20周年的B.zero1系列，新的搖滾風格珠寶設計靈感來自80年代鑲有鉚釘的Tubogas古董項鍊，所以能看到設計團隊在經典的環戒上，刻出四面狀的連續立體鉚釘，搭配搭配玫瑰金、黃K金，以及點綴鑽石或是黑色陶瓷。木村光希Koki在活動時，便混搭了這系列多款的戒指來陪襯造型，並凸顯了力量，獨立和叛逆的象徵。

（左起）(由左至右)寶格麗品牌大使 Lily Aldridge、Naomi Scott、全球總裁Jean-Christophe Babin、 Zendaya與腕表大使Jon Kortajarena。圖／BVLGARI提供

設計師Alexander Wang帥氣現身寶格麗B.zero1 Rock系列上市派對。圖／BVLGARI提供

木村光希Koki以黑色胸前綁帶的禮服，現身寶格麗B.zero1搖滾系列上市活動小露性感。圖／BVLGARI提供

寶格麗品牌大使Naomi Scott優雅出席寶格麗B.zero1 Rock系列上市派對。圖／BVLGARI提供

寶格麗B.zero1 Rock系列黃K金雙環鑲鑽戒指，約20萬6,500元。圖／BVLGARI提供

寶格麗B.zero1 Rock系列黃K金四環鑲鑽戒指，約22萬5,000元。圖／BVLGARI提供

寶格麗B.zero1 Rock系列玫瑰金黑陶瓷三環項鍊，約91,700元。

寶格麗B.zero1 Rock系列玫瑰金黑陶瓷雙環戒指，約59,500元。圖／BVLGARI提供

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