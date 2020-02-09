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不受武漢肺炎疫情影響！兩大香港春拍如期舉辦
武漢肺炎疫情在亞洲各地持續擴散，香港「藝術三月」重量級活動巴塞爾藝術展（Art Basel）及Art Central宣布因故停辦，原本搭著藝術季活動和人潮舉辦的拍賣場次及展出也紛紛改期。不過目前為止，香港蘇富比（Sotheby’s）春季拍賣預計仍將如期於4月3日至8日期間舉行，而本來就在五月才登場的香港佳士得（Christie’s）春季拍賣，也沒有計劃改期。
4月初即將登場的香港蘇富比春季拍賣共為期6天，日前已經宣布4月5日的現代藝術晚拍會有常玉《綠色背景四裸女》，而4月6日的當代藝術晚間拍賣將由David Hockney的《三十朵向日葵》領銜。原本看好香港藝術季「集客力」，原訂於香港君悅酒店與香港巴塞爾藝術展同期展出一系列當代藝術、晚間拍賣及紐約拍賣的精選拍品，因為香港巴塞爾藝術展取消，加上因應疫情的各種旅遊交通管制檢疫措施，展出時間地點將更動。
而香港春拍本來就訂在5月的佳士得，原定在今年3月19日趁著香港巴塞爾藝術展期間新增一場「二十世紀及當代藝術晚間拍賣」，但隨著藝術展取消，該場專拍也將延後至5月春拍期間舉辦。佳士得表示，去年受反送中活動影響，台灣客人飛去香港參加秋拍的人數確實有減少，但透過電話競標的人相對增加；換言之，參與拍賣的形式改變了，競標起來一樣熱絡。藝術展取消是否讓藏家有更多餘裕參與春拍？是否會應減少出門而加速數位化、促成更多的網路拍賣場次及客數？都是後續值得觀察的重點。
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