不受武漢肺炎疫情影響！兩大香港春拍如期舉辦

武漢肺炎疫情在亞洲各地持續擴散，香港「藝術三月」重量級活動巴塞爾藝術展（Art Basel）及Art Central宣布因故停辦，原本搭著藝術季活動和人潮舉辦的拍賣場次及展出也紛紛改期。不過目前為止，香港蘇富比（Sotheby’s）春季拍賣預計仍將如期於4月3日至8日期間舉行，而本來就在五月才登場的香港佳士得（Christie’s）春季拍賣，也沒有計劃改期。

4月初即將登場的香港蘇富比春季拍賣共為期6天，日前已經宣布4月5日的現代藝術晚拍會有常玉《綠色背景四裸女》，而4月6日的當代藝術晚間拍賣將由David Hockney的《三十朵向日葵》領銜。原本看好香港藝術季「集客力」，原訂於香港君悅酒店與香港巴塞爾藝術展同期展出一系列當代藝術、晚間拍賣及紐約拍賣的精選拍品，因為香港巴塞爾藝術展取消，加上因應疫情的各種旅遊交通管制檢疫措施，展出時間地點將更動。