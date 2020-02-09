快訊

兩岸交通10日限縮！大小三通月影響12萬人 剩5機場可飛

台人自陸返台後確診武漢肺炎 大連17天詳細行程曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不受武漢肺炎疫情影響！兩大香港春拍如期舉辦

聯合報 / 記者孫曼／專題即時報導
奈良美智《振作》估價約7000萬元（1800萬港幣）起。圖／蘇富比提供

武漢肺炎疫情在亞洲各地持續擴散，香港「藝術三月」重量級活動巴塞爾藝術展（Art Basel）及Art Central宣布因故停辦，原本搭著藝術季活動和人潮舉辦的拍賣場次及展出也紛紛改期。不過目前為止，香港蘇富比（Sotheby’s）春季拍賣預計仍將如期於4月3日至8日期間舉行，而本來就在五月才登場的香港佳士得（Christie’s）春季拍賣，也沒有計劃改期。

4月初即將登場的香港蘇富比春季拍賣共為期6天，日前已經宣布4月5日的現代藝術晚拍會有常玉《綠色背景四裸女》，而4月6日的當代藝術晚間拍賣將由David Hockney的《三十朵向日葵》領銜。原本看好香港藝術季「集客力」，原訂於香港君悅酒店與香港巴塞爾藝術展同期展出一系列當代藝術、晚間拍賣及紐約拍賣的精選拍品，因為香港巴塞爾藝術展取消，加上因應疫情的各種旅遊交通管制檢疫措施，展出時間地點將更動。

而香港春拍本來就訂在5月的佳士得，原定在今年3月19日趁著香港巴塞爾藝術展期間新增一場「二十世紀及當代藝術晚間拍賣」，但隨著藝術展取消，該場專拍也將延後至5月春拍期間舉辦。佳士得表示，去年受反送中活動影響，台灣客人飛去香港參加秋拍的人數確實有減少，但透過電話競標的人相對增加；換言之，參與拍賣的形式改變了，競標起來一樣熱絡。藝術展取消是否讓藏家有更多餘裕參與春拍？是否會應減少出門而加速數位化、促成更多的網路拍賣場次及客數？都是後續值得觀察的重點。

David Hockney的《三十朵向日葵》將領銜蘇富比香港4月6日的當代藝術晚間拍賣。圖／蘇富比提供
常玉《綠色背景四裸女》將登上蘇富比香港4月5日的現代藝術晚拍。圖／蘇富比提供

香港 佳士得 疫情
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

陸武漢肺炎新增2656例 總計確診逾3.7萬超過800死

九份老街原不受武漢肺炎影響 卻被鑽石公主號衝擊五成

武漢肺炎全球死亡人數達805人 超過SARS

新加坡新增7例武漢肺炎確診 單日最高紀錄

相關新聞

不受武漢肺炎疫情影響！兩大香港春拍如期舉辦

武漢肺炎疫情在亞洲各地持續擴散，香港「藝術三月」重量級活動巴塞爾藝術展（Art Basel）及Art Central宣布...

DIOR Bar Jacket 超越時空的經典

DIOR女裝創意總監Maria Grazia Chiuri在今年1月發表了2020春夏高級訂製服，以希臘女神的意象打造高雅的裙裝，並再度重申她鍾愛的女性自主題材，除了長袍裝之外，以雅典娜為靈感，點綴麥穗、延伸藤格紋的金色Bar Jacket裙裝，華麗耀眼。歷時73年，在1947年首度問世的Bar Jacket，至今仍是DIOR女裝的標誌輪廓。

挑空氣清淨機 家電達人分享3秘訣

近來為了防疫，許多人不僅搶買口罩、乾洗手、酒精、漂白水，就連空氣清淨機的買氣也隨之攀升，尤其是可攜式或個人穿戴式空氣清淨機更是大受歡迎，網購指出，個人穿戴式空氣清淨機、精油及擴香儀近期買氣較前一個月飆升。網購、實體賣場紛紛祭出空氣清淨機優惠，神腦資深家電達人更分享了空氣清淨機選購3大秘訣。

鑽石公主號旅客走過點 防疫繃緊神經

爆發武漢新冠肺炎群聚感染的「鑽石公主號」，曾於1月31日的早上6點到傍晚5點半停靠基隆港，且有旅客下船觀光，疫情指揮中心列出遊客當天前往北北基的知名旅遊地點，並呼籲民眾進行自主健康管理。對此，台北101發出聲明，明確指出鑽石公主號團員抵達台北101的時間點。另外，被列入旅遊點的SOGO復興館則指出，當天並無團客入店。

紐約時裝周／rag & bone 翻玩解構蘇格蘭費爾島毛衣

rag & bone 2020秋冬男女裝系列在結合科技、娛樂與設計元素的聲光效果中發表，呼應不斷演進的數位時代，將時裝周...

羽毛 蝴蝶 四葉草 珠寶堆砌春日浪漫

雖然已經邁入二月了，但大環境的低迷氣氛，似乎總讓人意識到：春天其實已經來臨。但你可相信？人們的意念會創造出我們所屬世界的...

微醺的情人節 這幾家餐酒館上酒菜囉！

想打造個微醺的情人夜，帶點時尚與迷醉的餐酒館最適合。柏克金啤酒餐廳於2/12~2/16首次與台北網紅打卡名店「COFFE...

好心情 不低迷 撞色腕表幫你回血正能量

開春以來，大環境的緊繃，總讓人更謹慎地面對生活作息。但其實想抵抗疫情，除了自主衛生管理，保持樂觀也是提升免疫力的重要環節...

日常防疫勤洗手！阿原、茶籽堂植萃清香　「手」護潔淨不乾澀

在全民防疫的關鍵期，除了配戴口罩之外，勤洗手更是日常基本功，而且洗手並不是隨便沖洗就算數，必須用肥皂、洗手乳持續洗手超過...

日本7-11限定商品來台周年慶！首度開賣「雪肌粹限定美顏福袋」

想吃進口零食又懶得找代購，到7－ELEVEN也能滿足口腹之慾！7－ELEVEN以國際採購模式，引進日本、韓國、東南亞等地...

為愛走天涯 卡地亞全新情人節影片 浪漫上線

二月八日，農曆的正月初十五，也是一年之中第一個月圓之夜。現代的元宵節，人們走燈會、吃元宵。而假如回到古代，元宵節的燈會，...

冬天穿短褲 布雷克萊芙莉、 Zendaya長腿美上天

在冰冷的紐約冬日，布蕾克萊芙莉（Blake Lively ）竟然穿了短褲上街。她日前在抵達紐約出席「早安美國（Good ...

熱門新聞

2020台灣燈會在台中 交通全攻略看過來！

口罩噴酒精喪失防水效用？法醫實驗給你看

傳言藥局圖利 藥師曝現在賣口罩「絕對是虧的」

謠言引發「衛生紙2.0之亂」 法務部震怒徹查

直擊口罩實名制的幕後工程 政府、藥局、工程師全跳下來解圍

農曆年後才到職2月15日要補班嗎？勞動部這樣說

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。