國臺交被停權 遭批不良示範「做球給企業宣傳」

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
國臺交與上銀科技去年合作「科技與藝術的對話」音樂會，結合機器手臂、音樂家及舞空術演出，但演出時播放上銀公司20分鐘生產線影片、還呼喊公司口號，具體違反歌劇院場地租用要點，被停權申請演出半年。圖／取自國臺交官網

台中國家歌劇院2017年因把表演團隊難申請的「大劇院」借給直銷商舉辦新品上市發表會，各界譁然，立即制訂場地租用服務要點，「劇場內不得播放及放置非表演藝術相關之宣傳影片或商業標誌」。藝文界人士表示，支持歌劇院裁罰，以儆效尤。

歌劇院藝術總監邱瑗表示，歌劇院租用辦法有「非公開售票之節目或活動」就是「企業包場」，大劇院租金60-70萬元，國臺交、上銀這場音樂會有對外售票，就是一般性藝文演出，應以「表演藝術」為核心，不能有商業標示。

國臺交、上銀的合作案直接播放企業宣傳片，違反規定事實明確，多名國臺交團員自爆，演出時看到廠商產品影片很傻眼，「有一種音樂家被商業利用的感覺」，「在演出前得知，心理很不舒服」。

資深藝文界人士直言，國臺交是文化部下屬團隊、國家級演藝扶植團隊，跟企業關係良好可直接「企業包場」演出，這2場音樂會「以國臺交名義承租場地、實質上做球給企業宣傳」是很不良的示範，支持歌劇院裁罰，以儆效尤。

國臺交「科技與藝術對話」2場總入場人數2901人，上座率81.9％。

藝文界人士說，表藝團隊場地租金較便宜，與企業包場價格落差近10倍，這2場音樂會對外售票每張100元，還有約29萬收入，等於國臺交協助企業省租金、包場費用，換句話說「是用納稅人的錢補貼企業」，難保未來不會有人仿效，裁罰、停權申請是必要的。

邱瑗強調，即使是「企業包場」也不能有過渡商業標示、宗教致詞，這是歌劇院對所有演藝團體的一致要求，國臺交是歌劇院的「藝術伙伴」，這次裁罰感覺遺憾。

國臺交並非第一個在歌劇院制訂場地辦法後被停權申請團體，之前還有一個團隊因申請作業拖延而被停權。

國臺交74週年團慶，劉玄詠團長（中）與上銀科技董事長卓文恒（右二）、立法委員黃國書（左二）、裕元教育基金會董事長李義男（左一）及德綸企業董事長蔣江彬（右一）一起切蛋糕慶祝活動。圖／取自國臺交官網

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