獨／與企業合作違規 國臺交被歌劇院停權裁罰10萬

國立臺灣交響樂團（NTSO）去年12月與上銀科技合作「科技與藝術的對話」音樂會，引爆爭議。這場演出在台中國家歌劇院，踩排時歌劇院就發現「商業性質濃厚，著重介紹廠商的機械手臂展示，播放20分鐘商業宣傳影片」違反租用規定，決議裁罰國臺交10萬元、並禁止申請場地半年。

國臺交團長劉玄詠表示，此事起因於團內節目安排涉及多個團隊與單位，未於事前妥善溝通，文化部先前得知此事後，已要求切實檢討行政管理，避免未來再度發生類似情事。國臺交遵照文化部指示，也配合歌劇院的裁罰處理，仍希望繼續和歌劇院有合作及演出。

歌劇院節目部表示，國臺交在前年就提出與上銀科技合作演出的申請案，預定去年11月30日、12月1日舉辦2場，當時計畫內容是「歌劇」。但去年10月8日又提演出內容異動申請為「科技與藝術結合」，因科技藝術也是歌劇院推廣重點，樂見其成，經審閱演出大綱後通過異動。

「演出當天或前一天的總踩排都視同正式演出。」歌劇院表示，表藝團隊演出前的總踩排，會到現場確認演出內容是否與申請相符，赫然發現國臺交演出內容著重機械手臂的展示、宣揚廠商經營理念，包含播放近20分鐘公司產品影片，明顯與腳本不符。

歌劇院總監邱瑗表示，國臺交已違反館場地租用服務要點第9條其他規定，「劇場內不得播放及放置非表演藝術相關之宣傳影片或商業標誌，亦不得有商業、政治或宗教性致詞。」

據了解，這2場演出有文化部官員出席、觀眾也有歌劇院評議委員。邱瑗表示，國臺交演出隔一周隨即召開評議會，評議委員在評鑑報告表示意見：國臺交演奏水準沒問題，但內容商業性太高，樂曲演奏不完整，很多曲子都是選段演出，觀眾聽不出樂曲完整性與藝術呈現，節目編排和製作內容也有商業疑慮。

歌劇院將評議結果告知文化部、國家表演藝術中心，認定國臺交違反租用規定裁罰10萬元、今年1月至6月底「申請場地租用停權半年」，但不影響NTSO在109-110年已通過的演出檔期。