紐約時裝周／rag & bone 翻玩解構蘇格蘭費爾島毛衣

rag & bone 2020秋冬男女裝系列在結合科技、娛樂與設計元素的聲光效果中發表，呼應不斷演進的數位時代，將時裝周的發表成為創造力的一部分，在紐約下城Skylight on Vesey建築中的廢棄股票交易所交易大廳登場。

這場大秀的靈感，源自數位實境、科技和人之間的互動，與Panasonic、數位藝術團體Limelight合作，模特兒身穿秋冬系列服裝從寬敞牆面中走出，以高畫質投影機投射在屏幕上的是與Limelight合作創作的內容，獨特的立體光雕投影內容包括人體、城市街景以及自然景觀；在謝幕時，則放映了rag & bone形象廣告回顧，則完整了這場時尚演化的數位之旅。