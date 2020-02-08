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紐約時裝周／rag & bone 翻玩解構蘇格蘭費爾島毛衣
rag & bone 2020秋冬男女裝系列在結合科技、娛樂與設計元素的聲光效果中發表，呼應不斷演進的數位時代，將時裝周的發表成為創造力的一部分，在紐約下城Skylight on Vesey建築中的廢棄股票交易所交易大廳登場。
這場大秀的靈感，源自數位實境、科技和人之間的互動，與Panasonic、數位藝術團體Limelight合作，模特兒身穿秋冬系列服裝從寬敞牆面中走出，以高畫質投影機投射在屏幕上的是與Limelight合作創作的內容，獨特的立體光雕投影內容包括人體、城市街景以及自然景觀；在謝幕時，則放映了rag & bone形象廣告回顧，則完整了這場時尚演化的數位之旅。
本季服裝仍以品牌既定元素為主，包括美式工作服、英式剪裁，以及軍事和運動風格，結合了紐約上、下城區截然不同的服裝風格，藉由多樣化的布料、印花詮釋服裝，以長袍式大衣、合身皮夾克與西裝外套來搭配柔美的洋裝、百褶裙，運用輕重視覺比例帶來平衡。本季一大特色在於蘇格蘭費爾島毛衣（Fair Isle Sweater）的變化設計，以多種圖樣及編織技術聞名的毛衣，rag & bone在本季將其解構呈現，帶來剪裁的新鮮感。
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