羽毛 蝴蝶 四葉草 珠寶堆砌春日浪漫

雖然已經邁入二月了，但大環境的低迷氣氛，似乎總讓人意識到：春天其實已經來臨。但你可相信？人們的意念會創造出我們所屬世界的實況，好的意念將形塑好的現實，而大自然中眾多的美妙元素如蝴蝶、羽毛、四葉草，更值得人們仔細欣賞，自成一方珠寶的春日花園。

在原子筆、鋼筆還未發明之前，西元700年左右普及的羽毛筆，讓羽毛建立起與書寫、文學的美妙連結。從鳥禽身上而來的羽毛，更與輕柔、飛揚的意念多所聯結。寶詩龍（Boucheron）的創辦人菲德烈克寶詩龍（Frédéric Boucheron）更是唯美主義的信徒，致使過往Boucheron的創作中總有著從大自然中蛻變而來的曼妙驚喜。從孔雀羽毛得到靈感的Plume de Paon系列，化成了耳環或戒指，對稱但生動的羽毛紋理，自由飄逸在配戴者的身上，唯美且浪漫。