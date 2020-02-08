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羽毛 蝴蝶 四葉草 珠寶堆砌春日浪漫

聯合報 / 記者釋俊哲╱即時報導
從孔雀羽毛得到靈感的Plume de Paon系列，有著和平與繁榮的寓意。圖╱Boucheron提供。

雖然已經邁入二月了，但大環境的低迷氣氛，似乎總讓人意識到：春天其實已經來臨。但你可相信？人們的意念會創造出我們所屬世界的實況，好的意念將形塑好的現實，而大自然中眾多的美妙元素如蝴蝶、羽毛、四葉草，更值得人們仔細欣賞，自成一方珠寶的春日花園。

原子筆、鋼筆還未發明之前，西元700年左右普及的羽毛筆，讓羽毛建立起與書寫、文學的美妙連結。從鳥禽身上而來的羽毛，更與輕柔、飛揚的意念多所聯結。寶詩龍（Boucheron）的創辦人菲德烈克寶詩龍（Frédéric Boucheron）更是唯美主義的信徒，致使過往Boucheron的創作中總有著從大自然中蛻變而來的曼妙驚喜。從孔雀羽毛得到靈感的Plume de Paon系列，化成了耳環或戒指，對稱但生動的羽毛紋理，自由飄逸在配戴者的身上，唯美且浪漫。

蕭邦（Chopard）的Happy Diamonds系列，則將蜜蜂與花朵的摯友：蝴蝶靈巧捕捉。蝴蝶的蝶翼本身呈現粉紅色，來自於鑲嵌總重0.64克拉的粉紅剛玉，而Happy Diamonds系列的滑動鑽石特色，則體現在耳環下方的兩顆鑽石，也隨配戴者的動作、輕盈搖擺。梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的Byzantine Alhambra系列，則取四葉草之形，或實心、或鏤空，打造了一方隨身的春日珠寶花園。四葉草也有幸運的代表。且保持正念，幸運、自然不期而遇。

以四葉草為靈感的Alhambra系列，輕巧、也將幸運與綠意生機隨身相伴。圖╱Van Cleef & Arpels提供。
Van Cleef & Arpels，Byzantine Alhambra手鍊，附3枚墜飾，84,000元。圖╱Van Cleef & Arpels提供。
Chopard，Happy Diamonds系列18K玫瑰金蝴蝶耳環，鑲嵌有粉紅剛玉與0.51克拉的白鑽含2顆滑動鑽石。53萬5,000元。圖╱Chopard提供。
Boucheron，Plume de Paon系列孔雀羽毛指環，鑲嵌1顆玫瑰形切割鑽石與314顆圓鑽，138萬元。圖╱Boucheron提供。

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