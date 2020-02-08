微醺的情人節 這幾家餐酒館上酒菜囉！

想打造個微醺的情人夜，帶點時尚與迷醉的餐酒館最適合。柏克金啤酒餐廳於2/12~2/16首次與台北網紅打卡名店「COFFEE DPT美式軟餅乾專賣店」攜手打造微醺大人味的「愛你酒酒」情人節限定餅乾套餐；Cantine Marais瑪黑餐酒也有情人節限定餐酒。

這款甜蜜蜜的紅絲絨白巧克力美式軟餅乾，搭配融入柏克金德式黑啤酒的專屬淋醬，充滿甜意與啤酒香的微醺感，搭配柏克金三月啤酒，是今年情人節的新跨界餐飲。此外，2/14至柏克金啤酒餐廳松仁店、南京店、柏克金燒肉屋用餐，並提前訂位情人雅座，再送紅酒兩杯。

CANTINE MARAIS瑪黑餐酒2/14~2/15推出情人節限定晚宴套餐，8道料理當中包含7道全新菜式，加碼氣泡酒無限暢飲；套餐加點220元單杯氣泡酒，就可以享有義大利微甜氣泡酒無限續杯，暢飲一整晚的繽紛浪漫。

不想出門，臺虎有全新力作「美莓大顆粒」 ，選用充滿季節感的新鮮草莓，

把春日的清新香氣釀入啤酒中，開啟浪漫甜蜜的味蕾。這是臺虎繼「長島冰啤」、「柯夢脱單」之後，再度推出第三彈9.99系列強力主打商品，經典的Daiquiri調酒加入當季草莓鮮甜氣息，即日起於7-ELEVEN上市，即日起至3月10日可享2件88折、3件85折優惠。