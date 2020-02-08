快訊

直播／「寶瓶星號」基隆港檢疫 疫情指揮中心記者會說明

大陸正式定名 武漢肺炎英文簡稱為「NCP」

好心情 不低迷 撞色腕表幫你回血正能量

聯合報 / 記者釋俊哲╱即時報導
Bomberg，卡拉維拉骷髏限量腕表，精鋼，立體雕花，43毫米，石英機芯，時間顯示，限量250只。62,800元。圖╱Bomberg提供。

開春以來，大環境的緊繃，總讓人更謹慎地面對生活作息。但其實想抵抗疫情，除了自主衛生管理，保持樂觀也是提升免疫力的重要環節。飽和的色彩總能透過視覺刺激，帶來大腦新能量。於此同時，一只鮮豔色彩的腕表或能在手腕之間，伴你「補血」樂觀正能量。

動畫電影《可可夜總會》描述了墨西哥的「亡靈節」文化，主題貌似與死亡相關，但對亡靈節而言，死亡並非生的對立、也是溫暖的思念與守護。Bomberg的卡拉維拉骷髏自動大三針限量腕表，正捕捉到那股洋溢炫麗色彩的歡樂能量。對比強烈的黑、紅、白三色貫串了主視覺，尤其表面上精雕的骷髏頭（Calavera）上方再繪有五朵紅色花朵，表面的下半部周圍除布滿蜘蛛網圖案，又把日期顯示藏在骷髏嘴中，不禁令人會心一笑。

伊度（Edox）的Chronorally X-Treme Pilot限量腕表（Ref. 38001 Tingn V3），同樣擁有強烈對比色彩，但主題鎖定在強烈長效耐力的拉力賽車。除了帶有力量與速度感的黑色PVD表殼與碳纖維表面，強烈的黃、綠對比再融入指針、刻度，與可量測特定距離內移動速度的「測速儀」（Tachymetre）」，全球限量555只。

相形之下，豪利時（ORIS）的Big Crown指針式腕表則顯得更為穩重。雖然使用粗獷的麂皮表帶與精鋼表殼，但表面運用了復古的酒紅色對比表帶的沙棕色、帶來沉穩印象。腕表除時分秒三種時間顯示外，具紅色前緣的指針則在外圈顯示了日期指示，畢竟保持樂觀，並把每一天過好，這就是人們配戴手表的真正意義了。

ORIS，Big Crown指針式日期腕表。精鋼，40毫米，時間顯示，43,000元。圖╱ORIS提供。
Edox，Chronorally X-Treme Pilot限量腕表，黑色PVD鈦合金表殼，48毫米，計時碼表功能，全球限量555只。58,000元。圖╱Edox提供。
瞄準拉力賽事的Edox Chronorally X-Treme Pilot限量腕表，以黃綠二色對比，充滿速度感與蓬勃生機。圖╱Edox提供。
表殼側邊也刻上了象徵亡靈節文化的骷髏，散發鮮明風格。圖╱Bomberg提供。
死亡不是生的對立，而是溫暖的思念與守護，是Bomberg以亡靈節為主題的背後念想。圖╱Bomberg提供。

腕表 疫情 可可
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

為愛走天涯 卡地亞全新情人節影片 浪漫上線

東京奧運2020動漫神預測 萬年曆報你知

調查：Apple Watch去年銷量遠超過整個瑞士手表業

跌破眼鏡！Dolce & Gabbana回歸巴塞爾鐘表展 呈現自製機芯高級腕表

相關新聞

日本7-11限定商品來台周年慶！首度開賣「雪肌粹限定美顏福袋」

想吃進口零食又懶得找代購，到7－ELEVEN也能滿足口腹之慾！7－ELEVEN以國際採購模式，引進日本、韓國、東南亞等地...

好心情 不低迷 撞色腕表幫你回血正能量

開春以來，大環境的緊繃，總讓人更謹慎地面對生活作息。但其實想抵抗疫情，除了自主衛生管理，保持樂觀也是提升免疫力的重要環節...

日常防疫勤洗手！阿原、茶籽堂植萃清香　「手」護潔淨不乾澀

在全民防疫的關鍵期，除了配戴口罩之外，勤洗手更是日常基本功，而且洗手並不是隨便沖洗就算數，必須用肥皂、洗手乳持續洗手超過...

為愛走天涯 卡地亞全新情人節影片 浪漫上線

二月八日，農曆的正月初十五，也是一年之中第一個月圓之夜。現代的元宵節，人們走燈會、吃元宵。而假如回到古代，元宵節的燈會，...

冬天穿短褲 布雷克萊芙莉、 Zendaya長腿美上天

在冰冷的紐約冬日，布蕾克萊芙莉（Blake Lively ）竟然穿了短褲上街。她日前在抵達紐約出席「早安美國（Good ...

絕對領域「耳圈挑染」日本正夯！情人節撩男攻略　髮型心機快筆記

情人節約會除了穿著、妝容要費心，染髮也能玩一點小心機，日本正掀起一股「絕對領域耳圈染」的風潮，因為許多女孩們總是習慣不經...

超浪漫！CELINE、LOEWE情人節集合了全宇宙的粉紅泡泡

洋溢幸福泡泡的粉紅色，絕對是情人節的專屬色彩，CELINE在情人節推出了所有熱賣手袋的粉色系，以復古粉紅打造甜蜜好心情；...

瑪格羅比入圍第73屆英國電影學院獎 山茶花珠寶暗香流動

澳洲女演員瑪格羅比（Margot Robbie）近年人氣高度看漲。除了先因電影《自殺突擊隊》聲名大噪，接續又演出名導昆丁...

珍妮佛羅貝茲背COACH新款小方包 迷你腰包同步搶市

每次推出新款手袋都會引起小資女追捧的COACH，發表全新Hutton手袋，為2020春季新款，包型輪廓簡約方正，是當前最...

白色時裝與珠寶的華麗組合 名模Alice Jeffrey美型示範

配戴珠寶，正與身上的衣著色彩與圖像習習相關。多數女星走紅毯時，在色彩上多求顏色的單一、剪裁設計的大方，因而能將身上配戴的...

日本櫻花開花日期出爐！大阪3／25、東京3／21開花

隨著一年一度的櫻花花季即將到來，日本氣象協會日前公布了全國櫻花開花預測日期。由於今年持續出現暖冬，因此多數地點開花日期都...

東京奧運2020動漫神預測 萬年曆報你知

疫情延燒，大型的國際性活動、宣傳接連受到影響，連帶東京奧運也受到各方關切。日本動漫《阿基拉（AKIRA）》，是發表於19...

熱門新聞

大樂透頭獎開出 3.7億元1人獨得

衛生紙搶購潮誤會大了 經濟部：與口罩原料不一樣

真無奈！消費者搶衛生紙 嘉義好市多賣場貨架被清空

口罩噴酒精喪失防水效用？法醫實驗給你看

今晚明晨大陸冷氣團南下首波低溫 中部以北下探12度

口罩徵用時間可能延長 國外積欠訂單廠商壓力大

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。