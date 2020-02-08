好心情 不低迷 撞色腕表幫你回血正能量
開春以來，大環境的緊繃，總讓人更謹慎地面對生活作息。但其實想抵抗疫情，除了自主衛生管理，保持樂觀也是提升免疫力的重要環節。飽和的色彩總能透過視覺刺激，帶來大腦新能量。於此同時，一只鮮豔色彩的腕表或能在手腕之間，伴你「補血」樂觀正能量。
動畫電影《可可夜總會》描述了墨西哥的「亡靈節」文化，主題貌似與死亡相關，但對亡靈節而言，死亡並非生的對立、也是溫暖的思念與守護。Bomberg的卡拉維拉骷髏自動大三針限量腕表，正捕捉到那股洋溢炫麗色彩的歡樂能量。對比強烈的黑、紅、白三色貫串了主視覺，尤其表面上精雕的骷髏頭（Calavera）上方再繪有五朵紅色花朵，表面的下半部周圍除布滿蜘蛛網圖案，又把日期顯示藏在骷髏嘴中，不禁令人會心一笑。
伊度（Edox）的Chronorally X-Treme Pilot限量腕表（Ref. 38001 Tingn V3），同樣擁有強烈對比色彩，但主題鎖定在強烈長效耐力的拉力賽車。除了帶有力量與速度感的黑色PVD表殼與碳纖維表面，強烈的黃、綠對比再融入指針、刻度，與可量測特定距離內移動速度的「測速儀」（Tachymetre）」，全球限量555只。
相形之下，豪利時（ORIS）的Big Crown指針式腕表則顯得更為穩重。雖然使用粗獷的麂皮表帶與精鋼表殼，但表面運用了復古的酒紅色對比表帶的沙棕色、帶來沉穩印象。腕表除時分秒三種時間顯示外，具紅色前緣的指針則在外圈顯示了日期指示，畢竟保持樂觀，並把每一天過好，這就是人們配戴手表的真正意義了。
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