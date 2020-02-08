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日常防疫勤洗手！阿原、茶籽堂植萃清香 「手」護潔淨不乾澀
在全民防疫的關鍵期，除了配戴口罩之外，勤洗手更是日常基本功，而且洗手並不是隨便沖洗就算數，必須用肥皂、洗手乳持續洗手超過20秒，手心、手背、指尖、指縫、指節、虎口都要仔細搓揉後沖洗。阿原多款手工肥皂系列、艾草洗手液及內含75%蔗糖酒精的阿原艾草洗手水，都是洗手的好幫手；茶籽堂馬栗樹水潤洗手露結合傳統苦茶苷去油潔淨特性，並帶有淡雅香氣，除了日常居家使用之外，也與誠品合作於部分樓層擺放洗手露供大眾使用。
阿原手工肥皂系列可用於手部或全身肌膚，首推人氣銷售冠軍艾草皂，魚腥草皂可溫和淨化肌膚，左手香皂則可舒緩並維持肌膚平衡，是老一輩人的護膚良方。方便隨身攜帶的阿原艾草洗手水，內含來自阿原農場栽種的青草植物萃取、精油與甘油，使用後清爽不易乾澀，可在無法水洗或不便清潔時噴於手上或門把、洗手間、孩童課桌椅或文具等處。
外在紛擾壓力大，阿原精選數款精油以植物香氛療癒身心，茶樹精油提振清新，可加入薰香儀器或是適量倒入居家清潔的清水中；台灣特有芬芳的檜木精油，能使人感到舒爽放鬆。在頻繁配戴口罩的期間，可滴一、兩滴精油在化妝棉上，將口罩與沾有精油的化妝棉一起放入夾鏈袋內密封，放置一晚後隔天再戴，在呼吸時享受植萃清香。
茶籽堂馬栗樹水潤洗手露以苦茶苷搭配馬栗樹萃取成份，搭配含維他命E的苦茶油、小麥胚芽油提升滋潤度，使用時散發淡淡岩蘭草、甜橙、薰衣草香氣，在洗手時安撫煩亂思緒，也有補充包可購買。
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