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日本7-11限定商品來台周年慶！首度開賣「雪肌粹限定美顏福袋」
想吃進口零食又懶得找代購，到7－ELEVEN也能滿足口腹之慾！7－ELEVEN以國際採購模式，引進日本、韓國、東南亞等地的上百種餅乾零食、泡麵、飲料等特色商品，目前在全台超過5千間門市皆可買到。去年1月導入的日本7－ELEVEN限定商品，包括取得日本KOSE正式授權、首次進駐台灣便利商店的雪肌粹系列，以及全台獨賣的7PREMIUM休閒零食等，目前已擴至全台7－ELEVEN門市，並展開周年慶優惠，其中首次在台開賣的「雪肌粹周年限定美顏福袋組」更是必買好物。
7－ELEVEN引進的7PREMIUM休閒零食目前已有超過20種品項，熱賣商品「白巧克力夾心奶油餅乾」、「巧克力夾心奶油餅乾」已熱銷超過40萬包，新推出的則有日本7－ELEVEN限定的「濃厚起司風味煎餅」、「一口蘋果風味派」、「巧克力風味花生塊」、「毛豆脆餅」等。
日本7PREMIUM「濃厚起司風味煎餅」嚴選日本國產米製作，並使用3種起司搭配醬油調味，一口大小方便食用，售價69元；「一口蘋果風味派」採用100%日本國產蘋果內餡搭配酥脆千層外皮，是下午茶的最佳選擇，售價59元；「巧克力風味花生塊」以香脆花生結合牛奶巧克力，售價55元，2月25日前可享指定商品任選買2送1；「毛豆脆餅」採用非油炸餅體，兼顧健康美味，售價79元。
7－ELEVEN即日起至2月25日展開日本雪肌粹、7PREMIUM導入台灣周年慶活動，首次在台販售的「雪肌粹周年限定美顏福袋組」內含雪肌粹淨白洗面乳、美肌凝凍，搭配洗臉髮帶，採用喜氣的紅色外盒包裝，市價699元、特價558元；7PREMIUM休閒零食指定巧克力、甜餅乾、茶飲任選買2送1，購買3件再送限量品牌紙袋。
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