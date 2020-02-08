快訊

全額退費！雄獅：取消4月29日前出發的港澳大陸團

陳時中掛保證：檢查完後放行的比在場人都更安全

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本7-11限定商品來台周年慶！首度開賣「雪肌粹限定美顏福袋」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7－ELEVEN即日起至2月25日展開日本雪肌粹、7PREMIUM導入台灣周年慶活動。圖／7－ELEVEN提供

想吃進口零食又懶得找代購，到7－ELEVEN也能滿足口腹之慾！7－ELEVEN以國際採購模式，引進日本、韓國、東南亞等地的上百種餅乾零食、泡麵、飲料等特色商品，目前在全台超過5千間門市皆可買到。去年1月導入的日本7－ELEVEN限定商品，包括取得日本KOSE正式授權、首次進駐台灣便利商店的雪肌粹系列，以及全台獨賣的7PREMIUM休閒零食等，目前已擴至全台7－ELEVEN門市，並展開周年慶優惠，其中首次在台開賣的「雪肌粹周年限定美顏福袋組」更是必買好物。

7－ELEVEN引進的7PREMIUM休閒零食目前已有超過20種品項，熱賣商品「白巧克力夾心奶油餅乾」、「巧克力夾心奶油餅乾」已熱銷超過40萬包，新推出的則有日本7－ELEVEN限定的「濃厚起司風味煎餅」、「一口蘋果風味派」、「巧克力風味花生塊」、「毛豆脆餅」等。

日本7PREMIUM「濃厚起司風味煎餅」嚴選日本國產米製作，並使用3種起司搭配醬油調味，一口大小方便食用，售價69元；「一口蘋果風味派」採用100%日本國產蘋果內餡搭配酥脆千層外皮，是下午茶的最佳選擇，售價59元；「巧克力風味花生塊」以香脆花生結合牛奶巧克力，售價55元，2月25日前可享指定商品任選買2送1；「毛豆脆餅」採用非油炸餅體，兼顧健康美味，售價79元。

7－ELEVEN即日起至2月25日展開日本雪肌粹、7PREMIUM導入台灣周年慶活動，首次在台販售的「雪肌粹周年限定美顏福袋組」內含雪肌粹淨白洗面乳、美肌凝凍，搭配洗臉髮帶，採用喜氣的紅色外盒包裝，市價699元、特價558元；7PREMIUM休閒零食指定巧克力、甜餅乾、茶飲任選買2送1，購買3件再送限量品牌紙袋。

7－ELEVEN推出首次在台販售的「雪肌粹周年限定美顏福袋組」，內含雪肌粹淨白洗面乳、美肌凝凍，搭配洗臉髮帶，市價699元、特價558元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN推出首次在台販售的「雪肌粹周年限定美顏福袋組」，內含雪肌粹淨白洗面乳、美肌凝凍，搭配洗臉髮帶，市價699元、特價558元。圖／7－ELEVEN提供
日本7PREMIUM「一口蘋果風味派」，售價59元。圖／7－ELEVEN提供
日本7PREMIUM「巧克力風味花生塊」，售價55元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN推出首次在台販售的「雪肌粹周年限定美顏福袋組」，採用紅色喜氣包裝，自用、送禮都適合。圖／7－ELEVEN提供
日本7PREMIUM「毛豆脆餅」，售價79元。圖／7－ELEVEN提供
日本7PREMIUM「濃厚起司風味煎餅」，售價69元。圖／7－ELEVEN提供

巧克力 零食 福袋
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

日本男子疑染武漢肺炎逝世 之前因肺炎住武漢醫院

鑽石公主號日本外海管制 傳美國擬撤船上僑胞

和泰真的不考慮？Toyota Raize交付首月就衝上日本乘用車銷售冠軍

武漢肺炎日本確診86例防疫失敗？ 網指潛伏期過後才知道

相關新聞

日本7-11限定商品來台周年慶！首度開賣「雪肌粹限定美顏福袋」

想吃進口零食又懶得找代購，到7－ELEVEN也能滿足口腹之慾！7－ELEVEN以國際採購模式，引進日本、韓國、東南亞等地...

為愛走天涯 卡地亞全新情人節影片 浪漫上線

二月八日，農曆的正月初十五，也是一年之中第一個月圓之夜。現代的元宵節，人們走燈會、吃元宵。而假如回到古代，元宵節的燈會，...

冬天穿短褲 布雷克萊芙莉、 Zendaya長腿美上天

在冰冷的紐約冬日，布蕾克萊芙莉（Blake Lively ）竟然穿了短褲上街。她日前在抵達紐約出席「早安美國（Good ...

絕對領域「耳圈挑染」日本正夯！情人節撩男攻略　髮型心機快筆記

情人節約會除了穿著、妝容要費心，染髮也能玩一點小心機，日本正掀起一股「絕對領域耳圈染」的風潮，因為許多女孩們總是習慣不經...

超浪漫！CELINE、LOEWE情人節集合了全宇宙的粉紅泡泡

洋溢幸福泡泡的粉紅色，絕對是情人節的專屬色彩，CELINE在情人節推出了所有熱賣手袋的粉色系，以復古粉紅打造甜蜜好心情；...

瑪格羅比入圍第73屆英國電影學院獎 山茶花珠寶暗香流動

澳洲女演員瑪格羅比（Margot Robbie）近年人氣高度看漲。除了先因電影《自殺突擊隊》聲名大噪，接續又演出名導昆丁...

珍妮佛羅貝茲背COACH新款小方包 迷你腰包同步搶市

每次推出新款手袋都會引起小資女追捧的COACH，發表全新Hutton手袋，為2020春季新款，包型輪廓簡約方正，是當前最...

白色時裝與珠寶的華麗組合 名模Alice Jeffrey美型示範

配戴珠寶，正與身上的衣著色彩與圖像習習相關。多數女星走紅毯時，在色彩上多求顏色的單一、剪裁設計的大方，因而能將身上配戴的...

日本櫻花開花日期出爐！大阪3／25、東京3／21開花

隨著一年一度的櫻花花季即將到來，日本氣象協會日前公布了全國櫻花開花預測日期。由於今年持續出現暖冬，因此多數地點開花日期都...

東京奧運2020動漫神預測 萬年曆報你知

疫情延燒，大型的國際性活動、宣傳接連受到影響，連帶東京奧運也受到各方關切。日本動漫《阿基拉（AKIRA）》，是發表於19...

芋泥控吃起來！7-11預購推「振頤軒芋泥可頌、奧瑪烘焙芋泥寶盒」

芋泥控準備吃起來！2月10日上午11點起7－ELEVEN生活美食誌預購將推出芋頭系列商品，結合多家名店獨家開發新品，包括...

愛在瘟疫蔓延時...送禮趨向理性出現三類另類情人禮

身處於武漢肺炎肆虐下的疫情時代，民生用品需求大翻盤，今年情人節送禮清單也出現大風吹，送禮選擇由感性趨向理性。抗菌消毒、清...

熱門新聞

大樂透頭獎開出 3.7億元1人獨得

缺口罩再掀衛生紙之亂？家樂福、全聯信心喊話「供貨正常請勿慌」

衛生紙搶購潮誤會大了 經濟部：與口罩原料不一樣

真無奈！消費者搶衛生紙 嘉義好市多賣場貨架被清空

台鐵花蓮站附近民眾侵入鐵軌遭撞 雙向列車暫中斷

搶完口罩搶衛生紙？網斥：不織布原料不是紙漿

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。