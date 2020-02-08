武漢肺炎疫情延燒 三明治機熱夯今年情人節流行宅在家

疫情延燒不好出門遊玩，居家時間大增，宅經濟更夯。準備迎接2020西洋情人節，日本居家雜貨通路台隆手創館推出「2020愛你愛妳」咖啡限定組與多款烹調新品，建議今年情人節不妨泡杯咖啡做份點心，安心在家享受浪漫時光。

台隆手創館今（8）日起獨家推出「Angle Methods 2020愛你愛妳限定組」，以帶微甜果香的SUNDAY與濃郁厚香的MONDAY兩款不同咖啡風味，搭配同品牌八角質感馬克對杯，霧面簡約設計，獨特半八角握把省力好握，以及永遠不褪流行的經典黑白時尚，結合生活品味與貼心實用，是適合咖啡控情人的限定禮組。

此外，此波情人節活動，台隆手創館的「S2單杯旋轉萃取咖啡機」也推出春季粉嫩新色，有櫻花粉和天空藍，且採無需插電方便攜帶設計、不需濾紙，透過精準水粉比例、沖煮時間、注水流速等，便可萃取出香醇濃並富有層次的咖啡口感。

同時，台隆手創館此次也搭配多款三明治機，提供優惠價。

像是「日本recolte Plaid 厚燒格子三明治機」全新改良設計，訴求2分半快速烤出酥脆可口的厚燒吐司，2.5倍厚度搭配5段可調卡榫，可添加更多食材，輕鬆做出豐富美味早午餐，並附日本料理家監製50道豪華料理食譜書。另一款「日本recolte Press Sand Maker格子三明治機（愛心限定款）」，則有著可愛愛心壓紋格子三明治，情侶夫妻專屬的超萌限定款，精緻小巧，道具箱直立收納設計，訴求簡單3分鐘烘烤出美味三明治，並附贈33道創意食譜與限定版精緻食譜。