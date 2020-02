為愛走天涯 卡地亞全新情人節影片 浪漫上線

二月八日,農曆的正月初十五,也是一年之中第一個月圓之夜。現代的元宵節,人們走燈會、吃元宵。而假如回到古代,元宵節的燈會,正提供了獨身男女們結識相會的機會,在唐朝的燈市尚有「行歌」、「踏歌」的禮俗,是在七夕被廣泛認識之前、另類的傳統「情人節」。

然而即便有了另一半,人與人間的關係仍要經營、要維繫,早在十年前的2009,卡地亞(Cartier)已有了「How far would you go for love」的經典文案,而日前品牌更宣布推出一只情人節微電影,探索愛與維繫的真諦。曾拍攝電影《紐約愛情拼圖》、《濃情酒鄉》的法國導演塞德里・克柯拉皮許(Cédric Klapisch)執導了這部公路短片。一對年輕男女在不同時段、不分晝夜的公路上驅車前行,時而甜蜜、時而爭吵,場景由晨昏、夜幕到艷陽,捕捉了情人之間不同階段的微妙情緒。