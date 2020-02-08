為愛走天涯 卡地亞全新情人節影片 浪漫上線

二月八日，農曆的正月初十五，也是一年之中第一個月圓之夜。現代的元宵節，人們走燈會、吃元宵。而假如回到古代，元宵節的燈會，正提供了獨身男女們結識相會的機會，在唐朝的燈市尚有「行歌」、「踏歌」的禮俗，是在七夕被廣泛認識之前、另類的傳統「情人節」。

然而即便有了另一半，人與人間的關係仍要經營、要維繫，早在十年前的2009，卡地亞（Cartier）已有了「How far would you go for love」的經典文案，而日前品牌更宣布推出一只情人節微電影，探索愛與維繫的真諦。曾拍攝電影《紐約愛情拼圖》、《濃情酒鄉》的法國導演塞德里・克柯拉皮許（Cédric Klapisch）執導了這部公路短片。一對年輕男女在不同時段、不分晝夜的公路上驅車前行，時而甜蜜、時而爭吵，場景由晨昏、夜幕到艷陽，捕捉了情人之間不同階段的微妙情緒。