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冬天穿短褲 布雷克萊芙莉、 Zendaya長腿美上天
在冰冷的紐約冬日，布蕾克萊芙莉（Blake Lively ）竟然穿了短褲上街。她日前在抵達紐約出席「早安美國（Good Morning America）」節目時，以FENDI的2020春夏系列長大衣、格紋上衣及短褲現身，一身溫暖的芥黃色系，變身紐約小太陽，也大秀她修長美腿。
FENDI春夏20女裝以「日光幻夢（Solar Dream）」為主題，因此服裝運用不同色系的黃，表現陽光在不同時間點的明亮變化，日前品牌於紐約舉辦春夏發表會，Zendaya也是以格紋襯衫、短褲穿搭，外罩針織衫，慵懶長髮顯得相當迷人，配襯長靴更是展現她驚人長腿的好比例；裘德洛之女Iris Law和朴秀珠（Soo Joo Park）則是都以花卉短裙、長襪，品牌擅長的燦爛印花帶來如同花園般的愉悅視覺。
彷彿沉浸在義大利的暖陽中，FENDI 的2020年春夏主色調是淺粉色、蜜金色及山核桃色，FENDI這場在紐約麥迪遜大道精品店的活動當晚也以此主題陳列，打造春日暖陽的氛圍，朴秀珠更是在花朵椅上展現了網美斜身懸空拍照的絕技，為拍出美照下足了功夫。
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