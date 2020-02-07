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絕對領域「耳圈挑染」日本正夯！情人節撩男攻略　髮型心機快筆記

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
「絕對領域耳圈染」透過耳下的局部挑染，在撩髮時展現迷人的小心機。圖／資生堂專業美髮提供

情人節約會除了穿著、妝容要費心，染髮也能玩一點小心機，日本正掀起一股「絕對領域耳圈染」的風潮，因為許多女孩們總是習慣不經意地將頭髮撩到耳後，在面對心儀對象時，這個小動作也能讓曖昧指數飆升，耳下髮絲的挑染在撩髮或綁馬尾時才看得到，不必擔心日常裝扮太高調，更能在撩髮的一瞬間讓對方眼睛為之一亮，尤其近來經常需要戴口罩，耳際的的挑染也能讓口罩裝扮更閃耀。

「耳圈染」的重點就是在耳際、耳下的絕對領域，最常見的就是搭配妹妹頭，在兩耳處加入不同顏色，長髮、短髮、捲髮也都能透過「耳圈染」展現個人特色。

資生堂專業美髮因應「絕對領域耳圈染」的時尚趨勢示範嶄新挑染技巧，分享發光海派甜心、半糖能量系女孩、文青精靈系、暗黑系酷帥女孩等4大派系的撩男攻略，像是開朗大方的女孩可嘗試紅色、紫色或粉色的挑染；溫柔清純、被撩率100%的半糖系女孩，適合有如韓劇女主角般的柔順長捲髮，搭配紫紅、灰藍色挑染，約會的時候別忘了將頭髮撩到耳後；知性優雅又帶有一絲神祕感的文青精靈系，日系短髮最能打造出眾氣質，搭配仙氣的灰藍、橄欖綠或不同的棕色系挑染；暗黑系酷帥女孩中於做自己，不妨用藍色、紫色展現更加率性的「絕對領域耳圈染」。

特殊色染髮一定要加強護髮，資生堂推出全新專業美髮品牌「SUBLIMIC芯之麗」，包括極光綻色洗髮露、極光綻色護髮乳、極光綻色修護髮膜、免沖洗的極光綻色雙精萃等都是專為染後秀髮所設計；HAIR RITUEL BY SISLEY今年全新推出的賦活重生護色洗髮精，不含化學界面活性劑的乳液質地，讓洗後髮絲柔順耀眼。

忠於做自己的暗黑系酷帥女孩，不妨用藍色、紫色展現更加率性的「絕對領域耳圈染」。圖／資生堂專業美髮提供
忠於做自己的暗黑系酷帥女孩，不妨用藍色、紫色展現更加率性的「絕對領域耳圈染」。圖／資生堂專業美髮提供
資生堂「SUBLIMIC芯之麗」極光綻色系列，售價900～1,800元。圖／資生堂專業美髮提供
日系短髮最能打造文青精靈系的出眾氣質，可搭配仙氣的灰藍、橄欖綠或不同的棕色系挑染。圖／資生堂專業美髮提供
溫柔清純的半糖能量系女孩適合浪漫長捲髮，「絕對領域耳圈染」在撩髮時加倍迷人。圖／資生堂專業美髮提供
活潑開朗的發光海派甜心，可嘗試紅色、紫色、粉色的挑染。圖／資生堂專業美髮提供
日系短髮最能打造文青精靈系的出眾氣質，可搭配仙氣的灰藍、橄欖綠或不同的棕色系挑染。圖／資生堂專業美髮提供
忠於做自己的暗黑系酷帥女孩，不妨用藍色、紫色展現更加率性的「絕對領域耳圈染」。圖／資生堂專業美髮提供
HAIR RITUEL BY SISLEY賦活重生護色洗髮精，200ml售價2,300元。圖／SISLEY提供

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