絕對領域「耳圈挑染」日本正夯！情人節撩男攻略　髮型心機快筆記

情人節約會除了穿著、妝容要費心，染髮也能玩一點小心機，日本正掀起一股「絕對領域耳圈染」的風潮，因為許多女孩們總是習慣不經意地將頭髮撩到耳後，在面對心儀對象時，這個小動作也能讓曖昧指數飆升，耳下髮絲的挑染在撩髮或綁馬尾時才看得到，不必擔心日常裝扮太高調，更能在撩髮的一瞬間讓對方眼睛為之一亮，尤其近來經常需要戴口罩，耳際的的挑染也能讓口罩裝扮更閃耀。

「耳圈染」的重點就是在耳際、耳下的絕對領域，最常見的就是搭配妹妹頭，在兩耳處加入不同顏色，長髮、短髮、捲髮也都能透過「耳圈染」展現個人特色。

資生堂專業美髮因應「絕對領域耳圈染」的時尚趨勢示範嶄新挑染技巧，分享發光海派甜心、半糖能量系女孩、文青精靈系、暗黑系酷帥女孩等4大派系的撩男攻略，像是開朗大方的女孩可嘗試紅色、紫色或粉色的挑染；溫柔清純、被撩率100%的半糖系女孩，適合有如韓劇女主角般的柔順長捲髮，搭配紫紅、灰藍色挑染，約會的時候別忘了將頭髮撩到耳後；知性優雅又帶有一絲神祕感的文青精靈系，日系短髮最能打造出眾氣質，搭配仙氣的灰藍、橄欖綠或不同的棕色系挑染；暗黑系酷帥女孩中於做自己，不妨用藍色、紫色展現更加率性的「絕對領域耳圈染」。