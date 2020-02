超浪漫！CELINE、LOEWE情人節集合了全宇宙的粉紅泡泡

洋溢幸福泡泡的粉紅色,絕對是情人節的專屬色彩,CELINE在情人節推出了所有熱賣手袋的粉色系,以復古粉紅打造甜蜜好心情;LOEWE則是以濃、淡粉紅詮釋各式包款還有可愛的手機殼,浪漫滿盈讓單身女子也想入手,為夢幻愛情祈願。

翻開彩通(Pantone)色票,淡山茱萸粉(Pale Dogwood)以極為淡雅的色彩,帶來平靜心情,淺粉紅的光暈,低調而純淨,適合優雅沉靜的女性;芭蕾舞鞋粉紅(Ballet Slipper)則是稚氣未脫的輕淺粉色,也是小公主最愛代表色;古典玫瑰粉(Nostalgia Rose)則有活潑俏皮的甜美,呈現當代女性的自信……,各式各樣的粉色系讓人有微笑好心情,也是情人節的命定色。CELINE今年就以夢幻復古粉色為挑選禮物靈感,打造Triomphe、Classic等包款,小皮件和墨鏡也換上浪漫粉色新貌;此外,甫推出的飾品也以Sacres Coeurs情人節限定系列,打造心心相印為圖形鑲綴紅色、彩色愛心琺瑯。