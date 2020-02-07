超浪漫！CELINE、LOEWE情人節集合了全宇宙的粉紅泡泡

洋溢幸福泡泡的粉紅色，絕對是情人節的專屬色彩，CELINE在情人節推出了所有熱賣手袋的粉色系，以復古粉紅打造甜蜜好心情；LOEWE則是以濃、淡粉紅詮釋各式包款還有可愛的手機殼，浪漫滿盈讓單身女子也想入手，為夢幻愛情祈願。

翻開彩通（Pantone）色票，淡山茱萸粉（Pale Dogwood）以極為淡雅的色彩，帶來平靜心情，淺粉紅的光暈，低調而純淨，適合優雅沉靜的女性；芭蕾舞鞋粉紅（Ballet Slipper）則是稚氣未脫的輕淺粉色，也是小公主最愛代表色；古典玫瑰粉（Nostalgia Rose）則有活潑俏皮的甜美，呈現當代女性的自信……，各式各樣的粉色系讓人有微笑好心情，也是情人節的命定色。CELINE今年就以夢幻復古粉色為挑選禮物靈感，打造Triomphe、Classic等包款，小皮件和墨鏡也換上浪漫粉色新貌；此外，甫推出的飾品也以Sacres Coeurs情人節限定系列，打造心心相印為圖形鑲綴紅色、彩色愛心琺瑯。