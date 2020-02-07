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超浪漫！CELINE、LOEWE情人節集合了全宇宙的粉紅泡泡

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
CELINE Triomphe復古粉小牛皮中型肩背包，售價11萬5,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供

洋溢幸福泡泡的粉紅色，絕對是情人節的專屬色彩，CELINE在情人節推出了所有熱賣手袋的粉色系，以復古粉紅打造甜蜜好心情；LOEWE則是以濃、淡粉紅詮釋各式包款還有可愛的手機殼，浪漫滿盈讓單身女子也想入手，為夢幻愛情祈願。

翻開彩通（Pantone）色票，淡山茱萸粉（Pale Dogwood）以極為淡雅的色彩，帶來平靜心情，淺粉紅的光暈，低調而純淨，適合優雅沉靜的女性；芭蕾舞鞋粉紅（Ballet Slipper）則是稚氣未脫的輕淺粉色，也是小公主最愛代表色；古典玫瑰粉（Nostalgia Rose）則有活潑俏皮的甜美，呈現當代女性的自信……，各式各樣的粉色系讓人有微笑好心情，也是情人節的命定色。CELINE今年就以夢幻復古粉色為挑選禮物靈感，打造Triomphe、Classic等包款，小皮件和墨鏡也換上浪漫粉色新貌；此外，甫推出的飾品也以Sacres Coeurs情人節限定系列，打造心心相印為圖形鑲綴紅色、彩色愛心琺瑯。

LOEWE則是以限定冰粉色登場，重新演繹經典Barcelona Soft系列，還有Puzzle Mini手袋，帶著空靈的清透感，氣質特別；可愛的單品則包括粉紅色的立體大象手機殼，還有老鼠造型包款，滿坑滿谷的粉紅色，在情人節寵愛幸福女孩。

LOEWE Elephant糖果粉小牛皮手機殼吊飾，售價16,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE Mouse老鼠造型糖果粉小牛皮零錢包吊飾，售價15,000元。圖／LOEWE提供
CELINE Sacres Coeurs金色黃銅愛心手環，售價19,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
LOEWE Mouse老鼠造型冰粉色珍珠光澤小牛皮零錢包吊飾，售價16,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE Lazo mini冰粉色珍珠光澤小牛皮肩背提包，售價74,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE Barcelona Soft冰粉色小牛皮肩背包，售價97,000萬元。圖／LOEWE提供
LOEWE Puzzle mini冰粉色珍珠光澤小牛皮肩背提包，售價67,000元。圖／LOEWE提供
CELINE Medium Classic復古粉色頂級小牛皮肩背包，售價13萬5,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE 16復古粉緞面小牛皮小型提包，售價13萬元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
LOEWE Barcelona Soft系列推出冰粉限定色。圖／LOEWE提供
李沁詮釋溫柔粉嫩的Triomphe CELINE Triomphe手袋。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
大陸女星鄭爽選用CELINE Triomphe包款。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
LOEWE Heel紅粉雙小牛皮肩背包，售價31,000元。圖／LOEWE提供

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