瑪格羅比入圍第73屆英國電影學院獎 山茶花珠寶暗香流動

澳洲女演員瑪格羅比（Margot Robbie）近年人氣高度看漲。除了先因電影《自殺突擊隊》聲名大噪，接續又演出名導昆丁塔倫提諾的《從前，有個好萊塢（Once Upon a Time in Hollywood）》與電影《重磅腥聞（Bombshell）》，雙片入圍第73屆英國電影學院獎提名最佳女配角。

而雖然近期已有新片《猛禽小隊》上映，但出席典禮時，瑪格羅比則選擇了有別於電影中角色「小醜女」的華麗高彩、挑上一身全黑的香奈兒高級訂製服，並配戴香奈兒山茶花珠寶耳環，低調雅緻、並散發嫵媚魅力。更因瑪格羅比的一身黑色，凸顯了耳邊的香奈兒山茶花珠寶耳環，與手上的Camélia Sculpté 18K白金戒指，鑽石火光熠熠。

山茶花一項對CHANEL女仕擁有重大意義。山茶花的雌雄同體、反映了曖昧、流動的氣息，山茶花更是香奈兒女士從情人收到的第一朵花，因而意義非凡。從香奈兒女士公寓中的中式屏風、1923年的黑色小洋裝，此後山茶花無所不在，貫穿了香奈兒的時裝、珠寶、腕表等不同領域；也是在2020年，香奈兒更推出了全新的山茶花珠寶，包含指間戒、耳環、可轉換式長項鍊，帶來多樣性的豐富穿戴方式。