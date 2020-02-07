珍妮佛羅貝茲背COACH新款小方包 迷你腰包同步搶市

每次推出新款手袋都會引起小資女追捧的COACH，發表全新Hutton手袋，為2020春季新款，包型輪廓簡約方正，是當前最流行的小方包，品牌新任全球代言人珍妮佛羅貝茲（Jennifer Lopez）也以性感身段演繹全新Hutton，燦爛笑顏為包款加分。

2020年春季全新的Hutton手袋，外型方正，搭襯黃銅或深灰金屬的品牌經典轉釦，作為標誌設計，同時鑲嵌了馬車浮雕圖案，也象徵歷史傳承和經典元素再運用。包款立體皮革飾邊，讓整體輪廓更精緻有型；背帶部分以金屬鍊條和皮革結合，可調節為短版手提把，或轉換為肩背、斜背等多種造型。

秉持實用都會包款的精神，Hutton手袋設計四格夾層打造置物空間，也有收納插槽，外側口袋則可隨時取用物品。這款品牌暱稱「哈頓小方包」的新手袋，以皮革、絎縫皮革或是Signature塗層帆布印花拼接蛇皮壓紋皮革設計，同色、撞色組合打造多種款式，售價介於19,800元至23,800元之間，同步推出Hutton系列腰包、皮夾等多項單品，一網打盡當前流行的包款輪廓。

█珍妮佛羅貝茲演繹全新COACH Hutton手袋：