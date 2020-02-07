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白色時裝與珠寶的華麗組合 名模Alice Jeffrey美型示範

聯合報 / 記者釋俊哲╱即時報導
名模Alice Jeffrey日前配戴蕭邦Temptations系列鑽石耳環，出席了第73屆的英國電影學院獎頒典禮。圖╱Chopard提供。

配戴珠寶，正與身上的衣著色彩與圖像習習相關。多數女星走紅毯時，在色彩上多求顏色的單一、剪裁設計的大方，因而能將身上配戴的珠寶光芒、瞬間映襯烘托而出。

名模愛麗絲傑佛瑞（Alice Jeffrey) 日前出席了第73屆的英國電影學院獎頒典禮，雖非知名的明星，但名模的好品味卻相當值得欣賞借鏡。愛麗絲傑佛瑞選擇了簡單的妝髮，但配上一身潔白連身洋裝，除了凸顯本人的健康膚色，耳畔搖曳的蕭邦Temptations系列18K白金鑽石耳環，更鑲嵌了兩顆色澤黃橙動人的拓帕石，正與白色洋裝與超模的修長身形兩兩呼應，令人心曠神怡。

同樣是白色，新生代女演員「小美」林映唯在出席新劇《墜愛》發表會時，以白色長版西裝、西裝褲和閃亮的尖頭亮面高跟鞋，展現銳利自信。登台時，除了大紅口唇吸睛，林映唯更配戴了伯爵（Piaget）的Sunlight系列18K白金鑽石耳環與PIAGET Possession 系列18K白金鑲鑽戒指。當日林映唯全身造型在中性里帶著率性英姿，一如耳畔的Sunlight白金鑽石耳環，散發著過人自信，又如旭日東昇，預告了另一個明日之星的璀璨升起。

新生代女演員林映唯出席新劇《墜愛》時，以一身白西裝配戴伯爵珠寶，展現個人自信風采。圖╱PIAGET提供。
PIAGET，Possession 系列18K白金鑲鑽戒指，18K白金，共鑲嵌58顆鑽石總重約0.34克拉，14萬元。圖╱PIAGET提供。
蕭邦，Temptations系列18K白金耳環，鑲嵌11.86克拉梨形切割黃色托帕石及橢圓形黃色托帕石和鑽石，價格店洽。圖╱Chopard提供。
PIAGET，Sunlight系列18K白金鑽石耳環，鑲嵌90顆圓形明亮式切割美鑽，總重約1.65克拉，46萬2,000元。圖╱PIAGET提供。

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