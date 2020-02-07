白色時裝與珠寶的華麗組合 名模Alice Jeffrey美型示範

配戴珠寶，正與身上的衣著色彩與圖像習習相關。多數女星走紅毯時，在色彩上多求顏色的單一、剪裁設計的大方，因而能將身上配戴的珠寶光芒、瞬間映襯烘托而出。

名模愛麗絲傑佛瑞（Alice Jeffrey) 日前出席了第73屆的英國電影學院獎頒典禮，雖非知名的明星，但名模的好品味卻相當值得欣賞借鏡。愛麗絲傑佛瑞選擇了簡單的妝髮，但配上一身潔白連身洋裝，除了凸顯本人的健康膚色，耳畔搖曳的蕭邦Temptations系列18K白金鑽石耳環，更鑲嵌了兩顆色澤黃橙動人的拓帕石，正與白色洋裝與超模的修長身形兩兩呼應，令人心曠神怡。