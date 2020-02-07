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日本櫻花開花日期出爐！大阪3／25、東京3／21開花
隨著一年一度的櫻花花季即將到來，日本氣象協會日前公布了全國櫻花開花預測日期。由於今年持續出現暖冬，因此多數地點開花日期都較去年提早。最早開花的福岡市，預計在3月20日開花，較去年提早1天。至於大阪與東京，則分別預計為3月25日、3月21日。
根據日本氣象協會資料顯示，今年整體的開花時間較去年早或持平，但北海道卻較去年晚。例如札幌市預計在5月1日開花，較去年延遲7天；預計4月27日開花的函館市，也是較去年晚了3天。
以台灣人常去的賞櫻地點來說，東京都為3月21日、大阪為3月25日，京都為3月23日，奈良為3月24日，名古屋則為3月22日。另外北陸地區的新潟、富山等地，開花時間為3月29日～4月4日之間。東北地區的開花時間，則多落在4月中旬。櫻花開花後，預計再一週可達到盛開期，期間都適合旅客前往賞花。
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