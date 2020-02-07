日本櫻花開花日期出爐！大阪3／25、東京3／21開花

隨著一年一度的櫻花花季即將到來，日本氣象協會日前公布了全國櫻花開花預測日期。由於今年持續出現暖冬，因此多數地點開花日期都較去年提早。最早開花的福岡市，預計在3月20日開花，較去年提早1天。至於大阪與東京，則分別預計為3月25日、3月21日。

根據日本氣象協會資料顯示，今年整體的開花時間較去年早或持平，但北海道卻較去年晚。例如札幌市預計在5月1日開花，較去年延遲7天；預計4月27日開花的函館市，也是較去年晚了3天。