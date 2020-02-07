東京奧運2020動漫神預測 萬年曆報你知

疫情延燒，大型的國際性活動、宣傳接連受到影響，連帶東京奧運也受到各方關切。日本動漫《阿基拉（AKIRA）》，是發表於1988年的科幻經典，內容預測了32年後舉辦的東京奧運，將在開幕前147天宣佈停辦；無巧不成書，東京奧運正在2020舉行，而奧運前147日，更是四年才出現一次的2月29號。四年才出現一次的二月29日，在機械表中僅堪稱三大複雜功能之一的「萬年曆（Perpetual Caldendar）」足以顯示。腕表將可自動判別大小月，甚至在閏年的二月29日時，可在無需手動調整下，自動切換進三月一日。

伯爵（PIAGET）的Gouverneur萬年曆腕表，除具備萬年曆的自動辨識大小月與閏年機制，特別的更在於該系列的形中形（Shape in shape）設計手法，表殼與表面上，以正圓和橢圓交替相疊，加上超薄的855P自動上鍊機芯還具備逆跳與雙時區顯示功能，相當實用；雅典（Ulysse Nardin）的經典路德維格萬年曆腕表，設計上具有優雅古典的藍鋼柳葉指針、獨立兩位數個別顯示的大日期窗（Big Date），更突破過往萬年曆傳統，可正逆向調整日期。美型、也較傳統萬年曆腕表更為精密複雜。