聽新聞
test
0:00 / 0:00
東京奧運2020動漫神預測 萬年曆報你知
疫情延燒，大型的國際性活動、宣傳接連受到影響，連帶東京奧運也受到各方關切。日本動漫《阿基拉（AKIRA）》，是發表於1988年的科幻經典，內容預測了32年後舉辦的東京奧運，將在開幕前147天宣佈停辦；無巧不成書，東京奧運正在2020舉行，而奧運前147日，更是四年才出現一次的2月29號。四年才出現一次的二月29日，在機械表中僅堪稱三大複雜功能之一的「萬年曆（Perpetual Caldendar）」足以顯示。腕表將可自動判別大小月，甚至在閏年的二月29日時，可在無需手動調整下，自動切換進三月一日。
伯爵（PIAGET）的Gouverneur萬年曆腕表，除具備萬年曆的自動辨識大小月與閏年機制，特別的更在於該系列的形中形（Shape in shape）設計手法，表殼與表面上，以正圓和橢圓交替相疊，加上超薄的855P自動上鍊機芯還具備逆跳與雙時區顯示功能，相當實用；雅典（Ulysse Nardin）的經典路德維格萬年曆腕表，設計上具有優雅古典的藍鋼柳葉指針、獨立兩位數個別顯示的大日期窗（Big Date），更突破過往萬年曆傳統，可正逆向調整日期。美型、也較傳統萬年曆腕表更為精密複雜。
此外愛彼（Audemars Piguet）的自動上鍊萬年曆腕錶，則透過將傳統萬年曆功能所需的三層結構，重整為單層結構，過往表面使用的「Grande Tapisserie」大型格紋，改為平面光滑的拋光和緞面拉絲處理。表面上的三個次表盤分別顯示了月份、日期與星期。想知道閏年？看看四點鐘方向的閏年只是，就能一目瞭然了。至於東京奧運會否如期舉辦？動漫中的預言會否如實具現？月底的29日，我們將知道至少其中一個答案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言