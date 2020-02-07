搶完口罩搶衛生紙？網斥：不織布原料不是紙漿

新型冠狀病毒疫情緊張，香港出現搶口罩、搶糧、搶衛生紙的風潮，搶衛生紙的風潮也吹到台灣？多處賣場今天都出現民眾搶購衛生紙，業者只好祭出限購措施，台北市劉姓市民看到貨架上限購標示，直呼太扯了。

香港陸續出現搶購民生物資的現象，有學者認為是市民對政府信任度低，以至於觸發集體歇斯底里現象，引發恐慌心理；沒想到台灣繼口罩之亂後，搶購標的也由口罩移轉衛生紙了；台北市劉姓市民表示，今天早上他到好市多購物，本來想買兩組衛生紙，發現民眾爭搶衛生紙，以至業者趕緊在貨架上掛出每卡限購一組的標示，他問了一下，有人說是原物料短缺了，他只好買一組回家。

搶購衛生紙的話題很快在社群媒體發燒，引起熱烈討論，但有不少網友加以駁斥，希望網友不要再誤傳原物料會缺貨的傳聞，因為口罩原料和衛生紙的原料根本不同，不織布的原料也不是紙漿，真是無知造成恐慌，唯恐天下不亂。