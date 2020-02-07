芋泥控吃起來！7-11預購推「振頤軒芋泥可頌、奧瑪烘焙芋泥寶盒」

芋泥控準備吃起來！2月10日上午11點起7－ELEVEN生活美食誌預購將推出芋頭系列商品，結合多家名店獨家開發新品，包括新北十大伴手禮冠軍名店振頤軒推出的「芋泥可頌」、台北人氣早餐真芳推出的「甜芋泥肉鬆三明治」、奧瑪烘焙的「芋泥寶盒」，ibon mart統一超商線上購物中心也推出多款芋頭甜點，就是要你「芋」罷不能。

7－ELEVEN生活美食誌預購推出的振頤軒「芋泥可頌」，在層次豐富的香酥可頌中夾入香醇滑順的特製芋泥內餡；真芳「甜芋泥肉鬆三明治」以綿密香濃的芋泥搭配香酥肉鬆，夾入抹上真芳特製甜煉乳醬的柔軟吐司，鹹甜滋味越吃越涮嘴；奧瑪烘焙的「芋泥寶盒」以芋泥、蛋糕、奶油堆疊出多層次的豐富口感，香甜不膩，外型也相當吸睛。