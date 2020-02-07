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愛在瘟疫蔓延時...送禮趨向理性出現三類另類情人禮

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
受新型冠狀病毒影響，加上正值流感高峰，抗菌消毒、清潔商品、居家香氛，成為另類的情人節熱賣商品。圖／摘自pexels

身處於武漢肺炎肆虐下的疫情時代，民生用品需求大翻盤，今年情人節送禮清單也出現大風吹，送禮選擇由感性趨向理性。抗菌消毒、清潔商品、居家香氛，成為「愛在瘟疫蔓延時」另類的情人節熱賣商品。

新型冠狀病毒引發的疫情持續擴散中，加上正值流感高峰期，也出現有此一說，芳療專家表示可透過天然精油提升健康防禦力，也能舒緩感冒呼吸道不適的症狀，加上香氣舒適宜人的香氛，也可舒緩緊張與壓力的情緒。

針對每天替換的醫療口罩，可以在乾淨的口罩內側下方邊緣處滴上尤加利精油、芳樟精油各1滴。在配戴口罩時可讓植物薈萃的香氛，舒緩配戴口罩時的煩悶感受。

天然香氛精油可提升健康防禦力，也能舒緩感冒呼吸道不適的症狀，成為目前熱賣商品。圖／摘自伊聖詩粉絲團

SOGO百貨指出，情人節往年以彩妝、化妝品、包包等商品為熱賣，今年因受武漢肺炎疫情影響，消費者對於防疫商品敏感度提高，針對抗菌消毒、手部清潔用品、居家香氛機等都有較高詢問度，其中香氛業績更是提升2成。

大葉高島屋表示，觀察到主顧客因此波疫情購買不到消毒酒精，改以精油替代作為消毒殺菌用，也讓身體更放鬆與強化防禦力，甚至一次單筆採購金額就上萬元。另外也出現水氧機搭配精油的購買潮。

新光三越也特別在線上推出多款情人節商品，像是下殺79折的iStore iPhoneXS等可於2/7至2/14期間，透過新光三越App搭配行動支付skm pay以最優惠價購得，同時還能享有金鼠卡利HIGH的刷卡回饋。

空氣清淨機也是目前高需求商品，新光三越台北站即日起至2/23前推出購買清淨系列商品，貴賓卡友消費最高可享7%回饋，像是OSIM智能空氣清淨機抗菌型現省5,000元、 Hengstyle-Coway加護抗敏型空氣清淨機AP-1009CH雙入組特價現折4,900元，持skm pay結帳另享卡利HIGH 5%禮券回饋。

1010-Bondi Wash塔斯曼尼亞胡椒&薰衣草植萃防護噴霧300ml，1,100元。圖／SOGO提供
新光三越台北站前店Hengstyle-Coway加護抗敏型空氣清淨機AP-1009CH 雙入組原價19,800元，特價14,900元 (享卡利HIGH4%回饋，500元電子贈品禮券)。圖／新光三越提供
新光三越特別在線上App推出情人節商品，iStore iPhoneXS下殺79折。圖／新光三越提供
約翰森林雨林香氛機 (薰衣草單方精油15ml) 2,800元。圖／SOGO提供

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