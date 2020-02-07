超美！2個月編上百朵櫻花 打造5公尺高山櫻花樹

2020台灣燈會在台中，主燈區后里園區明天開燈，其中規劃「漫遊客家庄燈區-新社意象燈區」主題為「綺麗花都」，由藝術家楊海茜率領30多位客家婦女鉤織高手，首次挑戰有別於以往平面或幾何編織法的「立體鉤織法」，花費2個月編成上百朵櫻花，創作出5公尺高的山櫻花樹，呈現新社嬌豔的山櫻花之美，在夜幕中呈現光彩奪目的繁花風情。

台中市客委會指出，2020台灣燈會在后里花花步道建置「漫遊客家庄燈區」，規劃以台中市「母親之河-大甲溪」為主軸意象，結合大甲溪流域流經的和平、東勢、新社、石岡、豐原等5個客家重點發展區，以「一區一特色」概念營造各區節慶文化、產業特色、人文景觀、族群融合或聚落發展源流等元素，運用藍染、竹編、鉤織等技藝，結合科技燈光，展現大甲溪流域風華。

其中，新社區為台中第二大客家聚落，區內種植上萬株山櫻花，加上大量的菌菇產業及民宿群，被譽為台灣花都，也是台中的後花園，每年2月新社春櫻滿山，緋紅的山櫻花繽紛綻放，讓櫻木花道充滿浪漫的景緻。