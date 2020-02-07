「鑽石公主」41人確診 公主遊輪：提供免費網路和電話

公主遊輪今日表示，已接獲日本衛生當局通知，確認鑽石公主號上賓客其特定篩檢樣品中，新增41人檢測出新型冠狀病毒陽性反應，其中，包括1名阿根廷籍、5名澳洲籍、5名加拿大籍、21名日本籍、1名英國籍和8名美國籍。

日本衛生當局已確認上述樣品為最後一批檢疫結果，除非有其他無法預期的情況發生，所有人員將於船上隔離至2月19日。日本政府也將提供額外的人力支援。

公主遊輪指出，在接下來的隔離期中，公主遊輪將持續提供船上賓客免費網路和電話服務，讓賓客可與家人、親友保持聯繫；另外也提供電視節目和多種語言的電影選擇。船上服務人員也準備遊戲物品，如拼圖、益智遊戲，將會送至各賓客的艙房。