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網友眼尖撈「愛的迫降」神仙CP圖 早有曖昧根本婚紗照

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
玄彬與孫藝真在2018年因電影「極智對決」登上韓版VOGUE畫面，相當登對。圖／取自IG

小紅書帳號「穿衣研究所」撈出玄彬和孫藝真2018年在韓版VOGUE的合體照片，並po文「神仙組合：玄彬 x 孫藝真——喜聞樂見的神仙CP」，當時的合照是兩人為電影「極智對決」宣傳時所拍，看起來相當登對。

在「愛的迫降」熱播、收視率翻漲之際，粉絲們渴望兩人戲裡戲外都合體，甚至狂喊就地結婚，足見兩人CP組合高人氣，而「噓星聞」在2019年1月底就獨家報出玄彬、孫藝真在美國洛杉磯相偕逛超市採買的畫面，據指出當時兩人在洛杉磯同遊，熱戀之說甚囂塵上，還傳出雙方父母也已見面，但兩人的經紀公司隨即滅火稱只是朋友。時隔一年多，兩人在「神仙CP製造機」編劇朴智恩（前作「來自星星的你」、「藍色海洋的傳說」）的筆下，成為「愛的迫降」中鬥嘴又甜蜜的亮眼組合。

兩人合襯的高顏值、自然的互動讓「愛的迫降」看點十足，粉絲們都期待他們假戲真做、直接步入禮堂，而在NETFLIX的發表記者會上，孫藝真身穿MIU MIU針織衫、洋裝，一身粉嫩、淡黃的色彩，小鳥依人站在玄彬身邊，粉紅泡泡無限蔓延，兩人面對鏡頭手比愛心，甜蜜指數直接當作婚紗照也不違和。

玄彬與孫藝真在2018年因電影「極智對決」登上韓版VOGUE畫面，相當登對。圖／取自IG
「愛的迫降」發表會上手比愛心的撒糖照，甜蜜合襯。圖／NETFLIX提供
「愛的迫降」中玄彬和孫藝真前往平壤，火車中停時愛火燃燒，孫藝真身穿MIU MIU大衣配襯FENDI包款。圖／NETFLIX提供
在「愛的迫降」發表會中，孫藝真穿MIU MIU針織衫、洋裝，小鳥依人站在玄彬身邊。圖／NETFLIX提供
玄彬與孫藝真在2018年因電影「極智對決」登上韓版VOGUE畫面，相當登對。圖／取自IG
噓星聞2019年1月獨家披露玄彬、孫藝真在洛杉磯逛超市。圖／讀者提供（截自噓星聞）
在「愛的迫降」發表會中，神仙CP默契十足。圖／NETFLIX提供

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