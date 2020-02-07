網友眼尖撈「愛的迫降」神仙CP圖 早有曖昧根本婚紗照

小紅書帳號「穿衣研究所」撈出玄彬和孫藝真2018年在韓版VOGUE的合體照片，並po文「神仙組合：玄彬 x 孫藝真——喜聞樂見的神仙CP」，當時的合照是兩人為電影「極智對決」宣傳時所拍，看起來相當登對。

在「愛的迫降」熱播、收視率翻漲之際，粉絲們渴望兩人戲裡戲外都合體，甚至狂喊就地結婚，足見兩人CP組合高人氣，而「噓星聞」在2019年1月底就獨家報出玄彬、孫藝真在美國洛杉磯相偕逛超市採買的畫面，據指出當時兩人在洛杉磯同遊，熱戀之說甚囂塵上，還傳出雙方父母也已見面，但兩人的經紀公司隨即滅火稱只是朋友。時隔一年多，兩人在「神仙CP製造機」編劇朴智恩（前作「來自星星的你」、「藍色海洋的傳說」）的筆下，成為「愛的迫降」中鬥嘴又甜蜜的亮眼組合。