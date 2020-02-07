療癒系醜萌情侶畫 客製最真心的情人節禮物

情人節將近！你準備好了嗎？要找到一個既能表達心意，又能讓另一半開心的禮物，總是傷透每個人腦筋。今年情人節就交給「udnSTYLE」與「畫畫之餘」幫你客製屬於你們的情人節吧！

插畫家「畫畫之餘」擅長醜萌系畫風，30歲的她因為太喜歡畫畫，為了誠實面對自己最真實的靈魂，決定辭職認真畫畫，並開始持續創作！

「畫畫之餘」喜愛參考人物及動物照片畫成畫作，從初學畫就發現自己對靜物畫極度抗拒，喜愛捕捉人物或動物生動的神情．最讓人印象深刻的就是她筆下寫實主義的畫風，用水彩或壓克力顏料勾勒人物線條，展現栩栩如生的神態，將畫作跟照片比較就會讓人會心一笑，也是粉絲們相當喜愛「畫畫之餘」的特色之一。

因為希望將創作分享給大家，「畫畫之餘」開始創作客製畫，收到不少高難度的需求，像是把家中王不見王的三隻貓畫進同一張，還有將過世的親人照片畫進現在家人的大合照（家族人數可是有19位！）。這些委託也讓她對於畫畫更多了份使命感。

今年情人節，「udnSTYLE」與「畫畫之餘」合作，只要在「udnSTYLE粉絲團」活動貼文情人放閃照，就有機會獲得「畫畫之餘」客製情人畫作。祝天下有情人終成眷屬，情人節快樂！

【活動資訊】

◎活動時間： 即日起至2月12日上午11:59止。

◎得獎獎項：「畫畫之餘客製情侶自畫像」1張 (共8組)

◎活動方式： 加入「udnSTYLE粉絲團」，在活動貼文上傳你們的情侶放閃照，並TAG另一半，活動結束後，由活動小組隨機抽出得獎者。

◎得獎公布：2月12日18:00前公布於本貼文

◎兌領方式：得獎名單將於粉絲團原PO文中公告，獲獎者請主動聯繫小編，並於2/17(一)12:00前回覆個人完整資料（臉書帳號、真實姓名、電話、身分證後五碼）至信箱udnimc@gmail.com，才算完成獲獎程序。

◎主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。