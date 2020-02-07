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復古的臺灣街景變身成為悠遊卡！跟著二搞創意無限公司重返懷舊年代

聯合新聞網 / 聯合數位文創
圖／聯合數位文創提供

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不斷推出各式各樣的卡面和造型的悠遊卡，無論是搭乘大眾運輸工具、便利商店買東西，一卡在手，「嗶」一下便能輕鬆結帳，成為來台旅遊的各國遊客必備的交通神卡，近年更推出多款吸睛有趣的特殊款卡面，一上市便吸引大批民眾爭相收藏，掀起一股悠遊卡收藏的風潮。

看準各國遊客喜歡購買悠遊卡當紀念品，再次與台灣繪本圖文創作者「二搞創意無限公司」合作，推出多款富有復古懷舊氣息的悠遊卡，收藏自用或當伴手禮贈送親友都很適宜，兼具收藏與實用性。

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承載著許多長輩年少記憶的復古公車，這次載著「二搞創意無限公司」繪本中的主角們一同上路，推開車窗，在「復古公車造型悠遊卡」招手歡呼，傳統式的公車站牌也成為小吊飾，更添趣味，成為公車迷們必收藏的悠遊卡之一。

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多次登上國際版面、外國遊客來台必訪的「機車瀑布」，一躍登上悠遊卡，鄧麗君代言過的跑速樂50、復古機車迷最愛收藏的偉士牌、帥氣度百分百的追風135、70年代把妹神車名流150等，都成為悠遊卡主角，復古又帶點奇幻的畫風，帶著民眾重返過往美好。

以不同幾何圖形組合的「鐵窗花」，近年逐漸成為流行，許多品牌與文具紛紛以鐵窗花為靈感，以各式形式重新展現鐵窗花之美，這次也成為充滿時代美的悠遊卡面，將你我曾經熟悉的臺灣街景收錄其中。

聯合數位文創旗下圖文作家「二搞創意無限公司」，哥哥郭漁溫暖的文字、搭配弟弟良根復古細膩的繪圖，出版過多本廣受好評的繪本作品，《什麼不見了》、《嶄新的一天》、《屋頂狗傳說》等，細膩呈現台灣街景及深入淺出探討與關懷社會議題。更多最新動態可於Facebook搜尋「二搞創意無限公司」。

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