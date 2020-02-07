台鐵「永保安康」紀念車票停賣6年 明天又要賣了

號稱「最夯吉祥語紀念車票」、台鐵「永保安康」紀念車票前因銷售狀況欠佳停賣至今6年，台鐵決定今年又要賣了，限量7000套明天上午在台鐵台南永康站開賣，主題為「愛戀、愛你 一生一世」，每套售價100元。

台鐵吉祥語車票，意思是票載起訖站名具有吉祥意義的組合，最有名的就是當年因為一部電視廣告發想隨後爆紅的「永保安康」。

台鐵說，永保安康紀念車票1993年誕生以來「屢創佳績」，尤其是2010（民國99年）年9月6日發行「9999珍愛一世 長長久久」首賣5萬張，於一天內即搶購一空，隨後在民眾要求下增印10萬張亦銷售一空。

台鐵以今年適逢西元年2020年有諧音「愛你、愛你」之意，加上2月14日為西洋情人節，再推出「永保安康」發行「愛戀、愛你 一生一世」，明天周六上午8點半開賣，每人每次限購五5套，發售地點台鐵局永康站售票口。

紀念套票以賀卡方式設計，為直立式中間對開方式呈現。票卡內頁除放置兩張紀念名片式車票（永康-保安；保安-永康）外，並特別於票卡內頁設計「情話留言板」及「愛的相片館」兩區，讓民眾可以將內心愛的語言及照片放入紀念套票內，贈送給心愛的人表達深深的情意；同時永康站也特別設計一款紀念戳章供蓋章收集。