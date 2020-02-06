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超美「賽車綠」包款 全球只在一家BV快閃店獨家販售

聯合報 / 記者吳曉涵／即時報導
Padded Cassette編織小羊皮肩背包。圖／Bottega Veneta提供

義大利時尚品牌Bottega Veneta（簡稱BV）最近攜手倫敦知名Harrods百貨推出快閃店，販售2020春季女士配件的獨家系列，以鮮明醒目的「賽車綠」為主題色調，為旗下多種包款換上新裝，更提供迷你尺寸，以更俏皮的姿態現身。

在新任創意總監Daniel Lee操刀下，BV熱賣包可以說是一顆接一顆，像是外型宛如復古錄音卡帶的Padded Cassette、Arco，The Pouch雲朵包以及將當年被茱蒂佛斯特拎紅而得到名字的Jodie包進化款等等。這次BV與Harrods合作的快閃店中，將提供賽車綠的Padded Cassette、Mini BV Jodie與Mini Arco與The Pouch包、金鍊肩背Chain Pouch等多款包，此外還有融入編織特色的冰藍色Curve高跟鞋，都是Harrods獨賣商品。

BV快閃店將從二月起在倫敦Harrods駐店三周，人在當地的時尚迷們千萬不要錯過囉！

The Chain Pouch小牛皮金屬鍊環肩包。圖／Bottega Veneta提供
Mini Pouch編織小羊皮零錢包。圖／Bottega Veneta提供
The Pouch編織小羊皮手拿包。圖／Bottega Veneta提供
冰藍色管狀編織小羊皮一字涼鞋。圖／Bottega Veneta提供
Arco 29 手提包 (附肩背袋)。圖／Bottega Veneta提供
Mini BV Jodie編織羊皮手提包。圖／Bottega Veneta提供
Pouch 20 編織小羊皮肩背包。圖／Bottega Veneta提供

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