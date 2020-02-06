超美「賽車綠」包款 全球只在一家BV快閃店獨家販售

義大利時尚品牌Bottega Veneta（簡稱BV）最近攜手倫敦知名Harrods百貨推出快閃店，販售2020春季女士配件的獨家系列，以鮮明醒目的「賽車綠」為主題色調，為旗下多種包款換上新裝，更提供迷你尺寸，以更俏皮的姿態現身。

在新任創意總監Daniel Lee操刀下，BV熱賣包可以說是一顆接一顆，像是外型宛如復古錄音卡帶的Padded Cassette、Arco，The Pouch雲朵包以及將當年被茱蒂佛斯特拎紅而得到名字的Jodie包進化款等等。這次BV與Harrods合作的快閃店中，將提供賽車綠的Padded Cassette、Mini BV Jodie與Mini Arco與The Pouch包、金鍊肩背Chain Pouch等多款包，此外還有融入編織特色的冰藍色Curve高跟鞋，都是Harrods獨賣商品。