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超親民好入手！愛馬仕首支唇膏台灣售價、開賣日曝光

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
愛馬仕Rouge Hermès唇妝系列，限量收藏版色調／2,450元。圖／愛馬仕提供

法國精品愛馬仕Hermès日前正式發表首個美妝系列，首波推出Rouge Hermès唇妝系列，基本款是24色的唇膏，還有3款限定色號，台灣愛馬仕今天（2月6日）正式曝光臺灣唇膏售價，基本款的24色唇膏售價為2,250元，最好入手是透明唇線筆售價1,250元，3月4日起在全球愛馬仕部分專賣店開賣。

愛馬仕經歷多年研發，終於推出美妝系列，傾集團之力共同開發而成，主要由香水與美妝首席執行官Agnès de Villers統籌，全球藝術總監Pierre - Alexis Duma也加入支持，包裝由珠寶創意總監Pierre Hardy設計，女士絲巾創意總監Bali Barret以女性視角加入，並提供色彩美學，最後由美妝創意總監Jérôme Touron整合推出，而愛馬仕調香師Christine Nagel畫龍點睛為此唇妝增添香味。

唇膏最重要的管身，有漆彩、鍍金與亮面金屬，顏色除了基本上的黑、白與粉金，還有其他亮眼繽紛色互相搭配，以手工組成，唇膏內芯也能替換，唇膏色彩分有霧面與緞面，都從愛馬仕經典皮革質感得到靈感。材質與顏色間交互運用，呈現出流動的經典美感。

Rouge Hermès唇妝系列首發有24色經典色，每年2次將各自推出3款限量色，其他同系列商品還包括潤唇膏、星光唇膏、透明唇線筆、漆木唇刷，還有各種皮製配件可以搭配，如唇膏盒。

以價錢來說，愛馬仕基本款唇膏為2,250元、限量收藏版色調為2,450元、漆木唇刷2,650元、最低門檻入手為透明唇線筆1,250元。

一般專櫃美妝的唇膏售價約為1,100～1,500元，雖然價格略高，但有愛馬仕的品牌加持，勢必仍會掀起熱賣。

愛馬仕Rouge Hermès唇妝系列，24色唇膏／2,250元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Rouge Hermès唇妝系列，包裝多重材質與顏色組成。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Rouge Hermès唇妝系列，包裝多重材質與顏色組成。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Rouge Hermès唇妝系列，包裝多重材質與顏色組成。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Rouge Hermès唇妝系列，限量收藏版色調／2,450元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Rouge Hermès唇妝系列，限量收藏版色調／2,450元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Rouge Hermès唇妝系列，漆木唇刷（上）／2,650元、透明唇線筆（下）／1,250。圖／愛馬仕提供

愛馬仕 法國 唇彩
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