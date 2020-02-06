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不到10天 情人節禮品緊急採買推薦 七萬元有找不傷荷包
二月開始沒多久，一轉眼、西方情人節二月14日已經不到十天了。雖然今年開春的氣氛因為疫情有些緊張，但為另一半送上一枚小巧別緻的情人節禮物，讓情人開心、自然也能增加兩人互動的正能量。而且挑選一件精品等級的珠寶飾品其實並未想象中價格高昂，多款知名的正港珠寶品牌都有價位相對親民的款式，全數多在七萬元以內，討好情人營造輕奢風格，又不致讓荷包真正大失血。
梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的Alhambra系列以四葉草為形、輕小可愛，受到相當多的女性喜愛。今年便有一款Sweet Alhambra的玫瑰金手鍊，搭配上新型造型的紅玉髓，價格則在五萬元以內有找；Cartier的Juste Un Clou戒指是從日常五金的「釘子」得到靈感，玫瑰金的小型款Juste Un Clou戒指，其實價格在三萬元之內，還能讓你從口袋掏出Cartier經典的小紅盒，面子、裡子？一應俱全。
寶詩龍（Boucheron）的Quatre系列具有高辨識度：透過混搭堆疊不同紋理如鑽石、巴黎釘紋，創造出豐富個性。雖然通常價格不菲，但也有單圈的白金Quatre戒指，價格約七萬有找，有更多預算？甚至也可考慮配戴情人對戒。那麼假使想挑選男性的禮品？北歐的喬治傑生（Georg Jensen）也有一件Love Knot純銀手鍊。簡單、交叉的繩結設計。因為簡約、所以永不過時。
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