不到10天 情人節禮品緊急採買推薦 七萬元有找不傷荷包

二月開始沒多久，一轉眼、西方情人節二月14日已經不到十天了。雖然今年開春的氣氛因為疫情有些緊張，但為另一半送上一枚小巧別緻的情人節禮物，讓情人開心、自然也能增加兩人互動的正能量。而且挑選一件精品等級的珠寶飾品其實並未想象中價格高昂，多款知名的正港珠寶品牌都有價位相對親民的款式，全數多在七萬元以內，討好情人營造輕奢風格，又不致讓荷包真正大失血。

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的Alhambra系列以四葉草為形、輕小可愛，受到相當多的女性喜愛。今年便有一款Sweet Alhambra的玫瑰金手鍊，搭配上新型造型的紅玉髓，價格則在五萬元以內有找；Cartier的Juste Un Clou戒指是從日常五金的「釘子」得到靈感，玫瑰金的小型款Juste Un Clou戒指，其實價格在三萬元之內，還能讓你從口袋掏出Cartier經典的小紅盒，面子、裡子？一應俱全。