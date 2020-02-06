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邊化妝邊品酒微醺美！迪奧美妝情人節推美妝＋香檳禮盒

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
迪奧線上快閃店獨賣粉漾520禮盒，內含超完美持久柔光粉底液（色號#0N）、癮誘粉漾潤唇膏霓幻樂光限量版#017、藍星唇膏愛戀印記珍藏版#520，售價4,750元。圖／迪奧提供

玫瑰、粉色、愛，都是代表了Dior迪奧的品牌精神，情人節將至，迪奧專櫃上推出三款情人節限定禮盒，結合剛上市的Miss Dior漫舞玫瑰淡香水、以及男生可用的Dior Homme 淡香水，彩妝品則有癮誘粉漾潤唇膏、超惹火系列與超完美底妝系列，最特別的是，禮盒內還附有酩悅香檳、威士忌等，邊化妝、噴香水，還能享受微醺的感覺，為情人節增添浪漫氛圍。

想要送給甜美的女生，必選迪奧新上市，充滿玫瑰花香味的Miss Dior漫舞玫瑰淡香水，禮盒內還有銷售冠軍癮誘粉漾潤唇膏，即日起至2月14日，於全台指定19櫃點推出「微醺共舞禮盒」，內含Miss Dior漫舞玫瑰淡香水與癮誘粉漾潤唇膏（色號任選），還多贈送迷你酩悅香檳200ml，限量200盒，售價5,850元。

如果是彩妝控女生，當然要送上迪奧最完整的彩妝套組，包括超完美持久粉底液、超完美柔霧光氣墊粉餅 SPF35 PA+++ 、藍星或超惹火系列唇彩，完美女孩的最佳妝容，同樣也有迷你酩悅香檳200ml，免畫腮紅就有淡淡微醺感，售價5,600元。

想送給心儀的帥氣男生，迪奧也有男香組合，包括新上市的Dior Homme淡香水，充滿木質調的MAN感，以柑橘、粉紅胡椒的果香氣息揭開男人迷人的魅力，接著是大西洋雪松散發的木質香，性感又粗獷的風格，絕對吸引許多人。只要購買任一迪奧男香搭配身體系列，送格蘭傑勒桑塔威士忌迷你瓶50ml，售價5,100元起。

另外迪奧也在線上快閃店，推出多樣化禮盒，Miss Dior告白禮盒內含超完美柔霧光氣墊粉餅（色號#2N）＋花漾迪奧淡香水30ML＋迪奧藍星唇膏愛戀印記珍藏版#520等，同樣讓人告白勝利。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Dior Homme淡香水今年度新上市。圖／迪奧提供
迪奧線上快閃店獨賣Miss Dior告白禮盒 ，內含超完美柔霧光氣墊粉餅（色號#2N）＋花漾迪奧淡香水30ML＋迪奧藍星唇膏愛戀印記珍藏版#520，售價5,700元。圖／迪奧提供
迪奧超完美持久柔光粉底液，成為情人節禮盒的主要商品。圖／迪奧提供
迪奧Miss Dior漫舞玫瑰淡香水，是送給情人的好選擇。圖／迪奧提供
迪奧線上快閃店獨賣迪奧男朋友禮盒，內含SAUVAGE曠野之心淡香水60ML、SAUVAGE曠野之心沐浴膠200ML，售價4,050元。圖／迪奧提供

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