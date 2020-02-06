IKEA「絕版品出清」千項商品5折起！還有銅板價小物超搶手

IKEA宜家家居「絕版品出清」又來了！即日起至2月26日共有超過千項商品下殺5折起出清，寢具、寢織品、收納櫃與收納配件、家飾品等都有，還有銅板價小物，因各門市的出清絕版品款式、數量不盡相同，貨況以現場為主，數量有限售完為止；瑞典美食也同步推出限量優惠，多種品項68折起。

定期更換被套、床包不僅整潔衛生，更能利用不同花色變換室內氛圍，IKEA有多款被套寢織出清5折起，推薦洋溢春天氣息的TOVSIPPA雙人被套組，原價1,099元、特價499元；鮮豔色調與簡約線條的RANDGRÄS雙人被套組原價1,699元、特價699元；經典格紋的MOSSRUTA雙人被套組原價1,399元、特價799元；KUNGSMYNTA保潔墊原價990元、特價499元。

床墊、床框也有優惠，像是HIDRASUND雙人獨立筒彈簧床墊150 X 200cm（偏硬款自然色）原價24,900元、出清特價17,390元，足足省了7,510元，同系列還有不同尺寸及軟硬度可選擇；TISTEDAL雙人舒眠薄墊原價8,990元、特價4,990元，GRIMSBU雙人床框原價2,990元、特價2,490元。

在這次IKEA精選的出清品項中也包含熱銷的實用收納物件，包括兼具收納與座椅複合式功能的VEBERÖD長凳，時尚工業風造型設計，附帶兩格抽屜與置物層，原價3,990元、特價1,990元；FABRIKÖR玻璃門櫃原價5,990元、特價3,490元；TROFAST兒童收納系列有部份精選商品75折起。

另有多款小物下殺銅板價，趁著絕版品出清入手超划算，BILD海報3件裝原價299元、特價79元；限量的海豚造型GENOMBLÖT填充玩具原價129元、特價49元，因體積小巧又可愛，許多逛賣場的人都忍不住順手買幾個，白色鯨魚造型的TANDVAL填充玩具原價299元、特價99元；FRISKHET香氛杯狀蠟燭亞麻清香（白色）原價139元、特價49元，也相當搶手。

IKEA台北敦北店限定的SKOGABY雙人座沙發也值得入手，原價14,900元、特價9,900元；BRYGGJA收納櫃（深灰色）原價7,590元、特價4,990元；IKEA PS收納櫃原價3,695元、特價2,695元；SUNDVIK 兒童書桌（白色）原價1,995元、特價1,295元；ÄNGLAND桌燈（白色）原價399元、特價279元。