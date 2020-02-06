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坎達爾珍娜以蜘蛛人態勢拍BURBERRY形象廣告 太搶眼
自從Riccardo Tisci出任BURBERRY全球創意總監之後，品牌的銷售手法和形象呈現都不斷演變新貌，近期釋出春夏系列廣告，以吉吉、貝拉哈蒂德（Gigi、Bella Hadid）姊妹倆和坎達爾珍娜（Kendall Jenner）的互動拍出友誼鏈結社群的氛圍，丹麥王子系女模Freja Beha Erichsen則是和Rianne van Rompaey在鏡頭前呈現雙生視覺的張力，多種風格翔實表現了BURBERRY正在變異的過程。
Riccardo Tisci表示，他花了好幾季的時間，為品牌定調新的定位和視覺語言，春夏系列廣告就像開端，以此頌揚代表BURBERRY的男男女女；出鏡的人們是他職業生涯中的長期夥伴，或是一起展開在BURBERRY的旅程，共同表現品牌核心的精緻與態度。
全系列形象廣告由荷蘭夫妻檔攝影師Inez and Vinoodh拍攝，經典BURBERRY米色做為背景，融合怪誕與經典等各種風格，表現春夏季西裝、晚禮服和風衣等單品，也凸顯包款配件，包括TB包、Lola包，以及Pocket等都是當季的重點單品。
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