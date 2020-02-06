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坎達爾珍娜以蜘蛛人態勢拍BURBERRY形象廣告 太搶眼

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
坎達爾珍娜入鏡的形象廣告凸顯了TB包款，姿勢有如蜘蛛人的趣味。圖／BURBERRY提供

自從Riccardo Tisci出任BURBERRY全球創意總監之後，品牌的銷售手法和形象呈現都不斷演變新貌，近期釋出春夏系列廣告，以吉吉、貝拉哈蒂德（Gigi、Bella Hadid）姊妹倆和坎達爾珍娜（Kendall Jenner）的互動拍出友誼鏈結社群的氛圍，丹麥王子系女模Freja Beha Erichsen則是和Rianne van Rompaey在鏡頭前呈現雙生視覺的張力，多種風格翔實表現了BURBERRY正在變異的過程。

Riccardo Tisci表示，他花了好幾季的時間，為品牌定調新的定位和視覺語言，春夏系列廣告就像開端，以此頌揚代表BURBERRY的男男女女；出鏡的人們是他職業生涯中的長期夥伴，或是一起展開在BURBERRY的旅程，共同表現品牌核心的精緻與態度。

全系列形象廣告由荷蘭夫妻檔攝影師Inez and Vinoodh拍攝，經典BURBERRY米色做為背景，融合怪誕與經典等各種風格，表現春夏季西裝、晚禮服和風衣等單品，也凸顯包款配件，包括TB包、Lola包，以及Pocket等都是當季的重點單品。

迷你標誌圖案帆布及皮革Pocket包，售價33,900元。圖／BURBERRY提供
皮革Anne包，售價65,000元。圖／BURBERRY提供
貝哈哈蒂德的帽款極受注目，全身以潮流風格展現BURBERRY新貌。圖／BURBERRY提供
BURBERRY形象廣告傳達了品牌正在蛻變的過程。圖／BURBERRY提供
正面壓縫皮革Brummell腰包，售價31,900元。圖／BURBERRY提供
丹麥王子系女模Freja Beha Erichsen（前）和Rianne van Rompaey在鏡頭前呈現雙生的視覺趣味。圖／BURBERRY提供
吉吉哈蒂德背著坎達爾珍娜，拍出姊妹淘的情誼。圖／取自IG
雲灰色小型絎縫羔羊皮Lola包，售價55,000元。圖／BURBERRY提供
猴群數位印花TB包，售價95,000元。圖／BURBERRY提供
Riccardo Tisci表示春夏系列廣告就像開端，為品牌定調新的身分和視覺語言。圖／BURBERRY提供

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