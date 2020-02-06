三宅一生迷你BAO BAO詢問度超高 每人限購2個好逼人
BAO BAO ISSEY MIYAKE的三角片結構深植人心，近期跟上小包款流行的風潮，在台北華山1914文化創意產業園區開設「#hellobaobao」品牌展覽暨快閃店，正式以8款顏色的經典、搖滾以及縮小為四分之一的迷你包款展出及販售，鮮豔搶眼的迷你尺寸詢問度超高，也是展覽期間才買得到，且每人限定入手2個的限定商品。
緊接著台中、日本、新加坡等三地展出，「#hellobaobao」分為展示區、互動體驗、商品展售等區域在台北華山登場，內容包括搖滾、經典、化妝包等多種包型，最受矚目的是等比例縮小1/4的迷你款，也是這次展覽的獨售商品，每人限購2個，共推出紅、黃、藍、綠、黑、白、銀、粉膚等8款顏色。以三角片造型為結構包款圈粉無數，這次推出的三款BAO BAO ISSEY MIYAKE系列商品1/4縮小版，分別是品牌創始的Lucent經典包、化妝包以及寬幅的Rock搖滾托特包，詢問度最高的是號稱什麼都裝不下的1/4迷你經典托特包，方正尺寸長寬各17公分，其實是放得下手機、零錢等的輕巧小包包。
在展覽現場的互動區，可親自體驗將包款由原始比例縮小至迷你版，以動態方式呈現，拍攝一段專屬於自己的影片，影片完成後可馬上下載、上傳；在華山文化創意產業園區登場的「#hellobaobao」，於2月7日展至3月1日止。
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