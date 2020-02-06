華人之光 Cindy Chao蝴蝶珠寶巧納巴黎裝飾藝術博物館

蝴蝶在東方向來具有柔美、靈巧的意象。由古至今，騷人墨客常以蝴蝶為靈感、吟詩作對。蝴蝶靈巧的意象，蝶翼上對稱曼妙的紋理，佐以斑斕色彩，無疑是造物主的一大奇蹟。蝴蝶之美，更恆常為高級珠寶品牌的愛戴，同時極富挑戰，畢竟如何真實擬現蝴蝶的輕巧與奪目之姿，正高度考驗著當代金工大師的精湛手藝。也是在2020春暖花開之際，一只來自東方的寶石蝴蝶、輕巧地停駐在花都巴黎。來自東方的頂級珠寶品牌Cindy Chao受到西方藝術收藏重鎮的青睞，一件2008年的蝴蝶創作「紅寶側飛蝴蝶胸針」，為「巴黎裝飾藝術博物館（Musée des Arts Décoratifs、簡稱為MAD）」納為館藏，同時也為當代華人珠寶品牌、再添佳話。

事實上這並非Cindy Chao的作品首次受到西方的高度青睞，早在2010年、其「2009 Black Label Masterpiece皇家蝴蝶胸針」已經受到美國史密森尼國家自然博物館永久收藏，並為第一件美國國家級博物館永久收藏的華人珠寶作品；此後來自東方的蝴蝶，持續在西方的珠寶史上留下璀璨豔麗的身影。

2012的Black Label Masterpiece I 重生蝴蝶胸針，是該系列首次以鈦金屬創作、便寫下日內瓦佳士得拍賣會底價近五倍的佳績；2016年巴黎古董雙年展時，Black Label Masterpiece系列首次全員集合、呈現在全世界珠寶藝術藏家的眼前，更讓年度蝴蝶作品受到高度青睞。回顧2008年至2019，Cindy已經創作出了合計九件的「大師系列年度蝴蝶作品」，Cindy Chao曾自陳：「…每只年度蝴蝶皆象徵著我身為藝術家不斷地蛻變，以及品牌在工藝與創意的持續挑戰與精進...」，或也解釋了：為什麼蝴蝶珠寶對其如斯重要。而今年這枚2008的「紅寶側飛蝴蝶胸針」，為巴黎裝飾藝術博物館以「開創全新藝術時代（Nouveau New）最重要作品」為考量永久收藏，絕對有其重大意涵。

創立於1864年的巴黎裝飾藝術博物館，是與羅浮宮、奧賽美術館齊名的巴黎三大博物館。館藏更自13世紀以降、擁有超過50間按藝術時期分類的展廳；其中近代藝術展品便囊括了新藝術名家René Lalique、名建築師Zaha Hadid、日本浮世繪名家的葛飾北齋與歌川廣重，兼融東西方藝術成就的頂尖水準，更加凸顯本次Cindy Chao珠寶的納入館藏、與歷代藝術作品並陳於同一場域的難能可貴。佳士得歐亞區總裁François Curiel也表示，在展廳中可看到Van Cleef & Arpels、Cartier、Boucheron與Chaumet等法國高級珠寶品牌的創作，而Cindy Chao作品的並列，無疑是對Cindy Chao才華的認可，尤其Cindy Chao更是展廳中唯一的華人珠寶品牌，意義重大。