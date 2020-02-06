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華人之光 Cindy Chao蝴蝶珠寶巧納巴黎裝飾藝術博物館

聯合報 / 記者釋俊哲╱即時報導
為了慶賀紅寶側飛蝴蝶胸針為巴黎裝飾藝術博物館永久收藏，Cindy Chao特別舉辦了盛大的社交晚宴。圖╱Cindy Chao提供。

蝴蝶在東方向來具有柔美、靈巧的意象。由古至今，騷人墨客常以蝴蝶為靈感、吟詩作對。蝴蝶靈巧的意象，蝶翼上對稱曼妙的紋理，佐以斑斕色彩，無疑是造物主的一大奇蹟。蝴蝶之美，更恆常為高級珠寶品牌的愛戴，同時極富挑戰，畢竟如何真實擬現蝴蝶的輕巧與奪目之姿，正高度考驗著當代金工大師的精湛手藝。也是在2020春暖花開之際，一只來自東方的寶石蝴蝶、輕巧地停駐在花都巴黎。來自東方的頂級珠寶品牌Cindy Chao受到西方藝術收藏重鎮的青睞，一件2008年的蝴蝶創作「紅寶側飛蝴蝶胸針」，為「巴黎裝飾藝術博物館（Musée des Arts Décoratifs、簡稱為MAD）」納為館藏，同時也為當代華人珠寶品牌、再添佳話。

事實上這並非Cindy Chao的作品首次受到西方的高度青睞，早在2010年、其「2009 Black Label Masterpiece皇家蝴蝶胸針」已經受到美國史密森尼國家自然博物館永久收藏，並為第一件美國國家級博物館永久收藏的華人珠寶作品；此後來自東方的蝴蝶，持續在西方的珠寶史上留下璀璨豔麗的身影。

2012的Black Label Masterpiece I 重生蝴蝶胸針，是該系列首次以鈦金屬創作、便寫下日內瓦佳士得拍賣會底價近五倍的佳績；2016年巴黎古董雙年展時，Black Label Masterpiece系列首次全員集合、呈現在全世界珠寶藝術藏家的眼前，更讓年度蝴蝶作品受到高度青睞。回顧2008年至2019，Cindy已經創作出了合計九件的「大師系列年度蝴蝶作品」，Cindy Chao曾自陳：「…每只年度蝴蝶皆象徵著我身為藝術家不斷地蛻變，以及品牌在工藝與創意的持續挑戰與精進...」，或也解釋了：為什麼蝴蝶珠寶對其如斯重要。而今年這枚2008的「紅寶側飛蝴蝶胸針」，為巴黎裝飾藝術博物館以「開創全新藝術時代（Nouveau New）最重要作品」為考量永久收藏，絕對有其重大意涵。

創立於1864年的巴黎裝飾藝術博物館，是與羅浮宮、奧賽美術館齊名的巴黎三大博物館。館藏更自13世紀以降、擁有超過50間按藝術時期分類的展廳；其中近代藝術展品便囊括了新藝術名家René Lalique、名建築師Zaha Hadid、日本浮世繪名家的葛飾北齋與歌川廣重，兼融東西方藝術成就的頂尖水準，更加凸顯本次Cindy Chao珠寶的納入館藏、與歷代藝術作品並陳於同一場域的難能可貴。佳士得歐亞區總裁François Curiel也表示，在展廳中可看到Van Cleef & Arpels、Cartier、Boucheron與Chaumet等法國高級珠寶品牌的創作，而Cindy Chao作品的並列，無疑是對Cindy Chao才華的認可，尤其Cindy Chao更是展廳中唯一的華人珠寶品牌，意義重大。

而在MAD博物館內舉行的晚宴上，更由受到法國推崇的密特朗（Mitterrand）家族成員Jean Gabriel Mitterrand致詞，表彰Cindy Chao在藝術界、珠寶領域，與法國文化的貢獻；與會佳賓更包括了巴黎第八區區長Jeanne dHauteserre、MAD博物館總經理Sylvie Corréard、第五屆法國凱薩獎影后Isabelle Adjani、法國前文化部部長伉儷Jacques & Lise Toubon、佳士得歐亞區總裁高逸龍（François Curiel）先生。眾人共同見證了東方藝術融入法國文化之中，由Cindy Chao寫下歷史新頁、入主法國珠寶藝術殿堂的一刻。

2018年的Black Label「牡丹花胸針」，獲得倫敦大師傑作展頒發的「卓越藝術創作典範獎」。圖╱Cindy Chao提供。
（由左至右）MAD總經理Sylvie Corréard、Cindy Chao、MAD首席策展人Dominique Forest，與MAD策展人Karine Lacquemant，一同留影。圖╱Cindy Chao提供。
Cindy Chao的藝術珠寶與法國高級珠寶品牌同樣永久收藏於巴黎裝飾藝術博物館中，足稱華人之光。圖╱Cindy Chao提供。
2018年的Black Label「山玫瑰胸針」，為2019 TEFAF Maastricht運用在官方邀請函封面上。圖╱Cindy Chao提供。
2019年的極光蝴蝶珠寶胸針，象徵Cindy Chao在工藝鍛造與創意具現的持續昇華。圖╱Cindy Chao提供。
Cindy Chao與第五屆法國凱薩獎影后Isabelle Adjani（右）合影。圖╱Cindy Chao提供。
巴黎裝飾藝術博物館中永久收藏了Cindy Chao在2008年創作的的Black Label Masterpiece紅寶側飛蝴蝶胸針、輕舞飛揚。圖╱Cindy Chao提供。
翻開Cindy Chao紅寶側飛蝴蝶胸針的背面，同樣演示了秀逸的珠寶金工與藝術氣息。圖╱Cindy Chao提供。
佳士得歐亞區總裁高逸龍先生除了出席晚宴，並發表了祝賀之詞。圖╱Cindy Chao提供。
2016年的Black Label冬夜套鍊，獲得倫敦大師傑作展頒發大會傑出獎。圖╱Cindy Chao提供。
在2008的十年之後，Cindy Chao再度推出了2019 Black Label Masterpiece 大師系列No. I極光蝴蝶珠寶胸針。圖╱Cindy Chao提供。

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