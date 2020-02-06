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哆啦A夢與JINS聯名眼鏡把童年都帶回來了！任意門拭鏡布、大雄款眼鏡都讓人好想要

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
JINS哆啦A夢系列眼鏡大雄款。圖／JINS提供

日本流行眼鏡品牌JINS為了慶祝「哆啦A夢」問世50周年，特別推出了聯名款，把經典的口袋道具包括任意門運用用在設計中。圖／JINS提供

美好的童年回憶都在這裡！日本流行眼鏡品牌JINS為了慶祝「哆啦A夢」問世50周年，特別推出了聯名款，把經典的口袋道具包括任意門運用用在設計中，還將野比大雄在漫畫中所配戴的鏡框實體化，讓人即使沒近視都想要收藏。

1970年時家喻戶曉的「哆啦A夢」漫畫首次登場，至今走過半個世紀仍舊人氣不墜，為了紀念其連載50周年，於是JINS推出聯名款眼鏡，把經典要素融入設計與配色中，推出共4個系列多達44款的「JINS哆啦A夢系列眼鏡」限定商品，並於2月8日起開始發售。包括了鈦金屬材質，用金屬雕刻、雷射刻印、七寶燒等細緻的技法與設計，巧妙呈現經典角色意象的配色與細節。輕量膠框眼鏡系列，則把漫畫中的插圖畫在鏡腳內側，在看不見的部分呈現出哆啦A夢的世界氛圍，除了角色插圖，還有狀聲詞等圖樣，打造出充滿故事性的設計。

值得一提的鈦金屬材質系列鏡框，還把野比大雄在漫畫中所配戴的鏡框實體化，讓人馬上就想起各個經典橋段。不過最特別的還是，JINS幫每個系列都搭配了不同的哆啦A夢眼鏡袋、拭鏡布和專屬提袋。像是任意門造型的眼鏡布、或是以第1集首次登場的哆啦A夢為造型的眼鏡布，以及哆啦美意象的眼鏡袋，每一個都可愛的要命。而且，JINS表示正式上市當天還會舉辦特別企劃抽獎活動，讓消費者有機會抽中原創的「哆啦A夢達摩不倒翁」。

JINS的哆啦A夢系列真皮眼鏡盒，特色在於哆啦A夢與大雄的壓紋，以及鈴鐺點綴的鈕扣。圖／JINS提供

JINS以第1集首次登場的哆啦A夢為造型，設計出專屬眼鏡布。圖／JINS提供

以哆啦A夢為意象的眼鏡袋。圖／JINS提供

以哆啦美為意象的眼鏡袋。圖／JINS提供

只要購買JINS哆啦A夢系列眼鏡限定商品，消費者有機會抽中原創的「哆啦A夢達摩不倒翁」。圖／JINS提供

任意門造型的眼鏡布。圖／JINS提供

JINS哆啦A夢極輕量膠框眼鏡。圖／JINS提供

JINS為哆啦A夢系列眼鏡打造專屬提袋。圖／JINS提供

JINS慶祝哆啦A夢50周年紀念設計眼鏡盒。圖／JINS提供

哆啦A夢 近視
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