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RICHARD MILLE打造終極版表款 致敬牙買加短跑好手

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
牙買加短跑名將Yohan Blake演繹RM 59-01 Yohan Blake陀飛輪腕表。圖／RICHARD MILLE提供

忘年之交說的就是牙買加短跑名將Yohan Blake與Richard Mille先生，在一方還沒成為運動界明星之前，兩人就先成為朋友，爾後才在2014年為其量身打造RM 59-01 Yohan Blake陀飛輪表。而今年RICHARD MILLE延續同樣精神，推出全新的RM 61-01「終極版」腕表，作為這一款式及其所屬獨特系列的壓軸之作。

被封為牙買加飛人的Yohan Blake在年幼時，就展現出他對腕表的喜愛，即使當時生活並不富裕，他仍舊會買下平價表款當作搭配使用。Yohan Blake一路到了2012年參加奧運時，才首次接觸到RICHARD MILLE，而且還配戴了RM 59-01的原型表上場比賽。那時，他對於這款表外型十分感興趣，而且實際配戴也很舒適，特別的是Richard Mille先生在設計這款時，考慮到他在場上奔跑時的姿勢，而刻意把表殼調整成具有斜度。不僅如此，品牌還重新調整表橋的形狀，更能夠凸顯鏤空機芯的特色，所以正式表款一推出時就獲得不少關注。

而今年RICHARD MILLE把RM 59-01 Yohan Blake陀飛輪腕表的概念，再度運用到全新的RM 61-01「終極版」Yohan Blake表款，Yohan Blake仍舊參與設計過程，並提出建議，讓這款表更適合運動員來配戴。不同於前作，RM 61-01腕表，改採RICHARD MILLE招牌的Carbon TPT®及Quartz TPT®材質取代奈米碳管當作表殼、表圈和底蓋也使用相同素材製成，比起過去的TZP陶瓷更堅固與耐用。

但外型延續從2點鐘到5點鐘的一側刻意延展拉伸，避免可能摩擦到手腕，還配備Carbon TPT®碳纖維製成的表冠保護裝置，確保在短跑中不會誤觸。由於RM 61-01終極版Yohan Blake腕表的機芯不再搭載陀飛輪裝置，重量也縮減至4.3公克，所以表橋也重新配置，在鏤空結構的下視覺效果更為突出。

牙買加短跑名將Yohan Blake演繹RM 59-01 Yohan Blake陀飛輪腕表。圖／RICHARD MILLE提供

RM 61-01「終極版」Yohan Blake腕表，Carbon TPT®及Quartz TPT®表殼，具備55小時動力儲存，限量150只，約468萬元。圖／RICHARD MILLE提供

RM 61-01終極版Yohan Blake腕表的機芯不再搭載陀飛輪裝置，重量也縮減至4.3公克，所以表橋也重新配置，在鏤空結構的下視覺效果更為突出。圖／RICHARD MILLE提供

RM 61-01「終極版」Yohan Blake腕表，外型延續了RM 59-01表款，從2點鐘到5點鐘的一側刻意延展拉伸。圖／RICHARD MILLE提供

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