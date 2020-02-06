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全聯草莓季主打小清新甜點 這款限量新品草莓控必吃
隨著草莓進入盛產季節，幸福感百分百的夢幻草莓季也出現在各大通路。全聯甜點品牌We Sweet自2月7日至3月5日推出「We Sweet草莓季」，以果粒碩大、新鮮安全及清新造型為主軸，獻上八款草莓甜點，其中四款為首次亮相新品，另外四款則是經典熱賣的人氣品項，同時還有多款草莓零食、糖果巧克力全聯價八折起，不只讓少女們再度瘋狂，更是情人節甜蜜升溫的密技。
全聯去年大陣仗推出多款草莓季甜點，業績狂飆近九千萬，成為非聯名甜點中的年度銷售冠軍，顯見消費者對於網美系甜點的接受度與喜愛度都相當高。今年全聯We Sweet草莓季推出四款全新商品，展現小清新的時尚感，其中「草莓空氣蛋糕」有著蓬鬆Q彈的可愛造型，內餡是微酸微甜草莓奶餡，清爽美味。「草莓戚風蛋糕捲」，則嚴選草莓醬與蜜漬草莓，採用分蛋打發的技巧，製成口感鬆軟的戚風蛋糕，搭配濃醇鮮奶油，香氣十足酸甜可口。「草莓奶霜波士頓」點綴草莓果餡，更添層次風味。而熱愛草莓甜點的人則千萬別錯過單人獨享款的「花漾草莓卡士達」，嚴選整顆當季新鮮草莓，鬆軟戚風蛋糕搭配香濃滑順卡士達醬與酸甜草莓餡，抹上清爽鮮奶油超滿足。
另外，也有四款人氣甜點再度回歸，「草莓卡士達蛋糕」從2017年推出以來，已熱賣超過27萬個，還有經典不敗的「冰心捲蛋糕4入_草莓雙餡生乳捲」、「日式草莓大福」；如果想要享受更多元口感，使用頂級進口乳酪製成草莓起司內餡，以獨特多道工法與獨家黃金比例配方製成，最後再灑上金黃色酥菠蘿粒的「草莓果漾起士燒」，草莓控千萬別錯過。
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