最貴在世畫家David Hockney 向日葵登香港蘇富比春拍

香港蘇富比(Sotheby's)春季拍賣將於2020年4月3日起至8日止陸續登場,其中焦點為4月6日晚間的當代藝術拍賣,領銜之作為最高價的在世藝術家之一大衛霍克尼(David Hockney)於1996年創作的《三十朵向日葵》(30 Sunflowers),市場行情估價認為逾3億台幣(8,000萬港幣)。該作品將於明日起於倫敦巡展,可望隨此次春拍於3月21至22日來台預展。

《三十朵向日葵》上次出現於拍賣場是在2011年5月的富藝斯(Phillips)紐約當代藝術專場,當時以約254萬美金(約7640萬台幣)成交,與當時的高估價差不多。然而David Hockney近年來身價高漲、藝術成就備受認可,畫作《藝術家肖像(泳池與兩個人像)》(Portrait of an Artist (Pool with Two Figures))在2018年11月於紐約佳士得(Christie’s)拍出9,000萬美金(近27億台幣)的高價,創當時在世藝術家最高價作品記錄(該項紀錄在2019年旋即由Jeff Koons以兔子雕像奪回)。因此《三十朵向日葵》此番上拍,身價已不同凡響。