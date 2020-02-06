最貴在世畫家David Hockney 向日葵登香港蘇富比春拍

香港蘇富比（Sotheby's）春季拍賣將於2020年4月3日起至8日止陸續登場，其中焦點為4月6日晚間的當代藝術拍賣，領銜之作為最高價的在世藝術家之一大衛霍克尼（David Hockney）於1996年創作的《三十朵向日葵》（30 Sunflowers），市場行情估價認為逾3億台幣（8,000萬港幣）。該作品將於明日起於倫敦巡展，可望隨此次春拍於3月21至22日來台預展。

《三十朵向日葵》上次出現於拍賣場是在2011年5月的富藝斯（Phillips）紐約當代藝術專場，當時以約254萬美金（約7640萬台幣）成交，與當時的高估價差不多。然而David Hockney近年來身價高漲、藝術成就備受認可，畫作《藝術家肖像（泳池與兩個人像）》（Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)）在2018年11月於紐約佳士得（Christie’s）拍出9,000萬美金（近27億台幣）的高價，創當時在世藝術家最高價作品記錄（該項紀錄在2019年旋即由Jeff Koons以兔子雕像奪回）。因此《三十朵向日葵》此番上拍，身價已不同凡響。