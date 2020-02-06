向東京奧運致敬 經典鞋款重新回歸

運動品牌翻玩經典鞋款，迎接東京奧運來臨，Onitsuka Tiger鬼塚虎推出新鞋款，靈感來自日本國家隊於1964年東京奧運會上所著用鞋，致敬當年賽場上熱血運動員；而adidas Originals旗下經典鞋款「Superstar」則是迎來50周年，找來各領域潮流人士一同演繹全新鞋款。

Onitsuka Tiger鬼塚虎新鞋款「DELEGATION EX™」，共推出全新三種皮革配色，鞋款設計充滿復古感，鞋舌印有元祖鞋款的「TOKYO ONITSUKA」字樣，鮮明的紅點就像日本的國旗，鞋墊上繪製了賽道圖樣，更是致敬運動精神。此外，加厚鞋底可拉長身形比例，每雙鞋底皆飾以與虎爪紋顏色相映的色塊設計，呼應時尚穿搭。