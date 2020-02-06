遠東新埔廠outlet展售會 迎春納福搶優惠

這就讓我發現這一場十六年的官司，其實是一趟信仰的癮對上毒癮的戰爭，毒癮不只是指杜邦對當地人民下毒成癮（他們知道排放物有問題還是繼續排），也是當地人對杜邦給予的一切成癮（當地人不願相信杜邦這個給當地蓋各種建設，同時提供大量工作機會的公司，居然會在明明知道的情況下，給他們下毒。）主角做的工作是從杜邦過去的資料，那個有一個房間大的紙箱迷宮，慢慢把這個公司曾經有的良心找回來。

2020-02-06 13:23