遠東新埔廠outlet展售會 迎春納福搶優惠
遠東全家福旗下全系列品牌即日起於新竹遠東新埔廠舉辦迎春納福展售活動，現場推出全系列旗下品牌服飾、寢具、襯衫等商品，以最優惠的價格回饋給消費者。
保暖熱銷商品主推「男女科技輕暖發熱衣」特別添加膠原蛋白，提升親膚性，穿搭更舒適，優惠價2件500元；此次展售會還推出德國印花平口褲、三角褲，材質舒適柔軟且透氣，任選3件500元；女性舒適棉質彈性盒褲，一盒兩件，任選兩盒只賣238元。
戶外機能休閒外套，有防風、防潑水效果，且兼具保暖性，男女有多種款式、顏色可供挑選，全面出清價790元起；陽離子長袖運動吸排衫優惠價399元；男款居家休閒上衣、長褲超值優惠價299元。
紳士休閒POLO短衫，採用精梳棉所製，舒適輕巧好穿搭，兩件組合價1500元；上班族必購的易整燙襯衫展售價一件399元起。
寢飾熱銷商品主打「法國百分百純羊毛冬被」優惠價2000元，限量60件；品牌零碼被套全面出清880元；品牌專櫃推出百分百精梳棉雙人兩用被套床包四件組，優惠價2180元起；天然乳膠枕，舒爽透氣，具防蟎抗菌效果，搶購價一顆980元；防蟎透氣枕優惠價590元，限量20顆。
即日起至2月23日止結束，營業時間上午10點至晚上7點，例假日照常營業；單筆消費金額滿1000元即可加價200元購得保暖毛襪2雙；現場提供刷卡服務。地址為新竹縣新埔鎮文山路亞東段369號（遠東新埔廠-附設幼稚園）電洽0981-685-005陳先生。
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